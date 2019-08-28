Главный тренер сборной Беларуси: идёт разговор, как заявить две команды в МХЛ

Новый главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о целесообразности возвращения в МХЛ.

«Если у нас фарм-клуб стоит $ 500тыс., то в МХЛ где-то $ 700тыс. Но зато какие там команды, сколько плюсов это сразу даст. И вы не забывайте о том, что тут будут играть много команд и они будут платить свои деньги нам за перелёт, проживание в гостиницах, еду. А у нас в чемпионате команды приехали в день игры и уехали. Мы ничего не зарабатываем.

Выгода однозначная. Все об этом сказали. И уже идёт разговор о том, как две команды туда заявить, а не одну. К примеру «Юность» и «Динамо». Мы на эту тему с Дмитрием Юрьевичем Басковым разговаривали дней 20 назад. Ведь все молодые игроки там будут играть, и им не надо будет уезжать. И повторюсь ещё раз, мы в МХЛ только заработаем, а не потеряем что-то.

Нехватка игроков? Мы в «Юности» найдем. Если что, русских игрочков перспективных подыщем для конкуренции. Мы спокойно справимся с задачей», — цитирует Захарова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.