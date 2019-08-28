Глинкин: до «Ак Барса» я почти не умел играть в обороне. Оказалось, это несложно

Нападающий «Трактора» Антон Глинкин прокомментировал возвращение в челябинский клуб.
«Хотел вернуться домой. Это лучше, чем поехать куда-то в другой клуб. Предложения были из команд того же уровня, что и «Трактор». Смысл ехать в клуб с такими же задачами, если в тебе заинтересован родной клуб?
Можно сказать, что до «Ак Барса» я практически не умел играть в обороне. В этом плане я научился многому. Оказалось, что на самом деле это несложно, когда всё наглядно объясняется – как нужно подкатиться, какую позицию занять. Отчасти я начал видеть игру по-другому.
В «Тракторе» было больше свободы, и тренеры не слишком зацикливались на моей игре в обороне. Претензии были, но они сводились на нет, если многое получалось в атаке. В «Ак Барсе» в этом плане всё было жёстче, и требования отрабатывать в обороне были ко всем», — цитирует Глинкина «Спорт Бизнес Online».
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