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«Спартак» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Спартак» — «Адмирал»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Спартака» и «Адмирала» на контрольный матч, который состоится сегодня, 28 августа, начало — в 17:00 мск. В заявке «Спартака» — восемь защитников и 13 нападающих. В первом звене будут действовать Мартиньш Карсумс, Илья Зубов и Александр Хохлачёв, первая пара защитников — Патрик Херсли и Яков Рылов.

«Спартак»:

Беспалов (Сковронский);
Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;
Кутейкин— Вишневский, Никонцев— Ганзл— Даугавиньш;
Кулик— Гончаров, Фёдоров— Юньков— Талалуев;
Никишин— Педан, Кокарев— Аркалов— Столяров, Цыплаков.

«Адмирал»:

Олкинуора (Веремчук);
Альмквист – Лалонд, Сидляров– Юнг – Бакош;
Ибатуллин – Угольников, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;
Бобряшов – Дьяков, Бутузов – Вихарев – Воронин;
Островский – Козловский, Коннов – Лапшин – Зайцев; Лисин.

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