«Спартак» — «Адмирал»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Спартака» и «Адмирала» на контрольный матч, который состоится сегодня, 28 августа, начало — в 17:00 мск. В заявке «Спартака» — восемь защитников и 13 нападающих. В первом звене будут действовать Мартиньш Карсумс, Илья Зубов и Александр Хохлачёв, первая пара защитников — Патрик Херсли и Яков Рылов.

«Спартак»:



Беспалов (Сковронский);

Рылов — Херсли, Карсумс — Зубов— Хохлачёв;

Кутейкин— Вишневский, Никонцев— Ганзл— Даугавиньш;

Кулик— Гончаров, Фёдоров— Юньков— Талалуев;

Никишин— Педан, Кокарев— Аркалов— Столяров, Цыплаков.



«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Альмквист – Лалонд, Сидляров– Юнг – Бакош;

Ибатуллин – Угольников, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;

Бобряшов – Дьяков, Бутузов – Вихарев – Воронин;

Островский – Козловский, Коннов – Лапшин – Зайцев; Лисин.