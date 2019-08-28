Грошев — первый игрок, рождённый в XXI веке и забивший за «Нефтехимик»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке обыграл «Нефтехимик» в контрольном матче, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.



В составе нижнекамской команды заброшенной шайбой отметился нападающий Максим Грошев. Форвард стал первым игроком клуба, рождённым в XXI веке, которому удалось забить гол за «Нефтехимик».



Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, отличился Глеб Кузьмин. Спустя семь минут «волки» отыгрались усилиями Зака Митчелла. Второй период обошёлся без голов, а в заключительной трети команды снова обменялись заброшенными шайбами. Сначала Родион Амиров вывел уфимцев вперёд, однако уже спустя 15 секунд Грошев восстановил равновесие. Исход матча решила серия буллитов, где решающую попытку реализовал Артём Пименов.