Вайсфельд: Яшкин — это Игрок! «Динамо» можно только поздравить с таким усилением

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением об итогах Кубка мэра Москвы.

«На Кубке мэра Москвы мне очень понравился «Витязь». Причём, как ни странно, не встреча против ЦСКА, а игра против «Динамо». Первый период очень впечатлил, но потом начались необоснованные удаления. Такие команды, которые не претендуют на очень высокие места, в основном действуют от обороны, любят бегать в контратаки. А «Витязь» на турнире активно шёл вперёд, были видны сразу две атакующие тройки.



Новичок московского «Динамо» Дмитрий Яшкин хоть и забросил в первом же матче за новый клуб, функционально выглядел не слишком хорошо. Всё-таки он не проходил предсезонку с командой, а готовился индивидуально. Но физически он очень мощный, габаритный, хорошо работает на пятачке. Это Игрок! «Динамо» можно только поздравить с таким усилением.



О «Спартаке» по итогам Кубка мэра я не составил представления. Ходят легенды о жёсткой предсезонке Олега Знарка, и, возможно, команда ещё не отошла от нагрузок. Но, насколько я знаю, у красно-белых очень хорошая атмосфера в коллективе. Что касается ЦСКА, то они просто не форсируют подготовку, острой необходимости в этом нет. «Армейцы» сохранили состав, усилились Иржи Секачем и Богданом Киселевичем. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы они выступили хуже, чем в прошлом году», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

Яшкин: наждался я предложений из НХЛ, хотелось уже в хоккей играть