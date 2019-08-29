Финский форвард Теэму Пулккинен вернётся в минское «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», финский нападающий Теэму Пулккинен продолжит карьеру в минском «Динамо». Ранее финский форвард заключил просмотровый контракт со швейцарской «Лозанной».
В минувшем сезоне 27-летний финский хоккеист защищал цвета минского «Динамо». В регулярном чемпионате Пулккинен принял участие в 50 матчах, записав на свой счёт 29 (15+14) баллов при показателе полезности "-6" и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 17,5 минут за игру.
В прошедшем сезоне минское «Динамо» вновь не сумело попасть в плей-офф. На протяжении всего чемпионата сообщалось об интересе к Пулккинену со стороны топ-клубов КХЛ, однако в итоге форвард доиграл сезон в Минске.
Теэму Пулккинен подписал пробный контракт с «Лозанной»
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