Президент Татарстана напутствовал «Ак Барс» перед стартом нового сезона КХЛ

Президент Татарстана Рустам Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед стартом нового сезона КХЛ.

«Я хочу ещё раз подтвердить, заверить, какой бы не была команда – она наша. Вы не только спортсмены, но и бренд нашей республики. Всё, что необходимо от генерального спонсора и республики, мы сделали, делаем и будем делать.

Ну и пожелания от меня: бороться, будто каждая игра – последняя схватка. Везения нам, чтобы травм не было и всё складывалось благополучно. Если будут какие-то пожелания – мы быстро отреагируем.



Ещё раз подчеркну, что вы не просто спортивная команда. Вы – бренд нашей республики. Мы на вас рассчитываем и надеемся. Вы побеждаете – мы радуемся, проигрываете – расстраиваемся. Мы всегда рядом с вами», — приводит слова Минниханова «Спорт Бизнес Online».