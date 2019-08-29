Вайсфельд: сомневаюсь, что новички поднимут «Металлург» на новый уровень

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Металлурга» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Приобретения «Магнитки» — качественные, все люди играющие. Те же Локтионов, Яковлев — хорошие игроки, но я сомневаюсь, что они могут поднять магнитогорцев на новый уровень. Не думаю, что они что-то всерьёз изменят по сравнению с прошлым сезоном. Да и капитану Сергею Мозякину уже 38 лет. Солидный возраст для спортсмена.



Например, легионеров уровня Иржи Секача в Магнитогорске нет. Хотя мы же не говорим, что Секач какая-то суперзвезда. Просто сильный иностранец, но в Магнитогорске, повторюсь, нет легионера подобного уровня. Не думаю, что стоит ждать прогресса от «Металлурга», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



В минувшем сезоне магнитогорская команда под руководством Йозефа Яндача вышла в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

«Не стоит ждать прогресса от «Магнитки». Вайсфельд – о Востоке КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Восточной конференции.