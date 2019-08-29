Крикунов: беспокоит, как «Динамо» будет выглядеть на канадской площадке

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги контрольного матча с «Витязем» (4:5).
«Сегодня играли на такой же площадке, как у нас была в прошлом году. Меня беспокоит больше всего то, как мы будем выглядеть на канадской, потому что мы ни одной тренировки и игры на ней не провели. В сегодняшнем матче было много ошибок, и звенья ещё до конца не можем собрать из-за травм ребят. Индрашис и Брюквин почти восстановились, поэтому дальше всё должно быть нормально. Главное — успеть подготовиться ко 2-му числу», — цитирует Крикунова официальный сайт бело-голубых.
«Динамо» проведёт первый матч нового регулярного чемпионата с «Торпедо» (2 сентября). В прошлом сезоне бело-голубые вышли в плей-офф, где проиграли во втором раунде ЦСКА со счётом 1-4.
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