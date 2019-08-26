Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону

24. «Адмирал» — 4,5

Нападающие: Александр Коннов, Маркус Юнг, Кирилл Кожевников, Константин Глазачев, Денис Вихарев, Александр Стрельцов, Василий Стрельцов, Александр Дельнов, Александр Мерескин, Юрий Петров, Иван Лисин, Кирилл Воронин, Иван Лапшин, Глеб Зайцев, Дмитрий Сидляров, Мартин Бакош, Олег Ломако

В лиге, пожалуй, трудно найти более слабую на бумаге атаку, чем у «Адмирала». «Морякам», конечно, должен помочь Маркус Юнг, ставший лучшим бомбардиром шведского «ХВ-71» в прошлом сезоне, да Марек Бакош, симпатично выглядевший в «Сочи». Но за их спинами – отыгранные ветераны, «зелёная» молодёжь и форварды уровня ВХЛ.

23. «Северсталь» — 5,0

Нападающие: Евгений Бодров, Иван Николишин, Сергей Купцов, Юрий Трубачёв, Иван Захарчук, Владислав Кодола, Адам Лишка, Ансель Галимов, Даниил Вовченко, Дмитрий Марковин, Владислав Фёдоров, Андрей Белозёров, Герман Грачёв, Сергей Монахов, Богдан Якимов, Егор Морозов, Игорь Гераськин, Евгений Лапенков

По именам нападение «Северстали», безусловно, одно из самых слабых на Западе лиги. Единственный легионер – молодой словак Адам Лишка, и целый ряд хоккеистов, которые оказались не нужны другим клубам. Но не спешите хоронить череповчан: Якимову, Захарчуку, Лапенкову, Бодрову есть что доказывать скептикам. Также в «Северстали» рассчитывают и на своих воспитанников: Гераськин (в Череповце Игоря, родившегося в Клину, считают своим), Грачёв, Вовченко будут много играть уже в этом сезоне, и, возможно, именно они поведут клуб в плей-офф.

Разин и много молодёжи. Почему «Северсталь» будет самым дерзким клубом КХЛ Вы будете симпатизировать этой команде.

22. «Динамо» Минск – 5,0

Нападающие: Андрей Павленко, Александр Когалев, Артём Аносов, Илья Литвинов, Игорь Мартынов, Артём Демков, Франсис Паре, Михаил Стефанович, Дрю Шор, Андрей Костицын, Александр Павлович, Сергей Костицын, Александр Китаров, Дмитрий Желнеровский, Евгений Ковыршин, Иван Дроздов, Никита Феоктистов, Вячеслав Грецкий

У Минска будет самый маленький бюджет в КХЛ, и это отражено на составе «Динамо». Одна из худших линий обороны, да и атака недалеко ушла. Светлым пятном должен стать Франсис Паре, который в Минске получит роль безоговорочного лидера, интересно будет посмотреть на Дрю Шора, показавшего неплохую статистику в «Куньлуне». Кроме них в активе «Динамо» стареющие братья Костицыны, завсегдатаи состава минчан Павлович, Ковыршин и Китаров, да куча белорусской молодёжи. Крэйгу Вудкрофту будет непросто, и это видно уже на предсезонке.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

21. «Нефтехимик – 5,5

Нападающие: Александр Авцин, Ильдар Шиксатдаров, Павел Падакин, Павел Куликов, Зак Митчелл, Мэтт Уайт, Павел Порядин, Александр Черников, Марат Хайруллин, Радель Фазлеев, Рафаэль Бикмуллин, Денис Казионов, Булат Шафигуллин, Игорь Угольников

Вратарская и оборонительная линии «Нефтехимика» признаны нами одними из худших в лиге, но и нападение нижнекамцев недалеко ушло. В «Нефтехимике» поменяли всех легионеров по сравнению с прошлым сезоном, пригласив на роль ведущих форвардов северомериканцев. У Митчелла и Уайта отличная статистика в их прошлых клубах, но заиграют ли они в скромном Нижнекамске, в котором некоторых особо чувствительных легионеров настигает культурный шок? За спинами иностранцев есть Падакин, который затормозил в развитии после ухода из «Сочи», старожилы «Нефтехимика» Порядин и Куликов, да молодёжь разной степени таланта. Уже сейчас понятно, что Вячеславу Буцаеву будет невероятно трудно, выжать что-то из такого состава.

20. «Амур» — 5,5

Нападающие: Артур Болтанов, Игорь Величкин, Денис Голубев, Александр Горшков, Артём Железков, Гинек Зогорна, Томаш Зогорна, Максим Капитуров, Станислав Кацуба, Александр Кузнецов, Антон Лазарев, Кирилл Рассказов, Игорь Руденков, Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин, Данил Файзуллин, Никита Язьков

В «Амуре» делают ставку на братские дуэты: Томаш и Гинек Зогорна должны тащить хабаровчан в плей-офф, а их главные помощники – Вячеслав и Владислав Ушенины. Помимо этих хоккеистов у «Амура» не так много активных атакующих опций. Стрельнувшие в прошлом сезоне Руденков и Файзуллин, переехавший в Хабаровск за игровой практикой Язьков, да вечно перспективный Рассказов – выбор у Александра Гулявцева небольшой. Кроме того, расстраивает наличие в составе «тигров» таких персонажей как Кацуба и Величкин.

19. «Сибирь» — 5,5

Нападающие: Владимир Первушин, Глеб Зырянов, Егор Миловзоров, Александр Шаров, Алексей Яковлев, Юкка Пельтола, Данил Романцев, Никита Шашков, Никита Михайлов, Дмитрий Саюстов, Максим Казаков, Виктор Комаров, Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Александр Торченюк, Евгений Чесалин

В «Сибири», кажется, сделали выводы из ужасного начала прошлого сезона и в этот раз на легионерские позиции пригласили проверенных кадров. Пуустинен и Руохомаа в прошлом сезоне вполне адаптировались к КХЛ, выступая в первом звене «Нефтехимика». Впрочем, радоваться раньше времени не стоит: тот же Пуустинен, шедший одно время в лидерах снайперской гонки прошлого сезона, резко сдулся во второй половине чемпионата. Конечно, в «Сибири» рассчитывают не только на легионеров. Есть и лучший бомбардир прошлогодней команды Дмитрий Саюстов, и перспективные Михайлов с Шашковым, а также любимец болельщиков Миловзоров. Но для того, чтобы у «Сибири» с таким составом всё заработало как надо, нужна твёрдая тренерская рука, и пока непонятно, справится ли с этой задачей Николай Заварухин.

18. «Динамо» Рига – 5,5

Нападающие: Картер Эштон, Лаурис Дарзиньш, Якоб Берглунд, Микелис Редлихс, Давид Улльстрём, Андрис Джериньш, Рихардс Маренис, Дейвидс Сарканис, Френкс Разгалс, Эмилс Гегерис, Виталий Павлов, Колтон Гиллис, Гинтс Мейя, Брендон Макмиллан, Даниелс Берзиньш, Оскар Батня, Робертс Липсбергс, Патрикс Забусов

Линуса Виделля, очевидно, в Риге не будет, но в «Динамо» есть кому взять роль новых лидеров атаки. Это и «старички» Дарзиньш, Джериньш, Редлихс, и новички Эштон, Улльстрём и Берглунд. Правда, у легионеров рижан довольно спорная репутация: Улльстрём «хрустальный», а Эштон не слишком впечатлил в «Северстали». Зато Берглунд приехал в столицу Латвии в качестве лучшего бомбардира немецкого «Крефельда». Также в распоряжении Анкипанса целая россыпь местных воспитанников разного возраста, которые активно привлекаются к работе с основным составом на предсезонке.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

17. «Куньлунь» — 6,0

Нападающие: Жильбер Брюле, Адам Кракнелл, Брэндон Дефацио, Спенсер Фу, Гарет Хант, Брэйден Джоу, Кори Кейн, Люк Локхарт, Эндрю Миллер, Олли Палола, Алекс Рич, Войтек Вольски, Тайлер Вонг, Брэндон Ип

Для «Куньлуня» большой удачей стало продление контракта с Брэнданом Ипом – канадец, который теперь будет играть за сборную Китая, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «драконов». Атакующий потенциал команды из Поднебесной также будут определять опытный финн Палола и Войтек Вольски, от которого почему-то решили в прошлом сезоне отказаться в Магнитогорске. Отметим, что у «Куньлуня» наконец-то появляется что-то похожее на костяк команды: те же Ип, Вольски и Палола уже играли за китайскую команду, да и Кейн и возвращённый Дефацио не чужие для «драконов» люди. Также в «Куньлуне» стараются подбирать североамериканцев с хоть какими-нибудь китайскими корнями, отчего, конечно, страдает общий уровень команды.

16. ХК «Сочи» — 6,0

Нападающие: Дмитрий Архипов, Степан Старков, Вадим Хлопотов, Владислав Калетник, Константин Соколов, Артём Томилин, Илья Крикунов, Дмитрий Лугин, Никита Точицкий, Кирилл Капустин, Денис Мосалёв, Денис Орлович-Грудков, Георгий Меркулов, Шон Коллинз, Роберт Росен, Мальте Стрёмвалль, Сергей Шмелёв, Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин

Лидерами южан в атаке должна стать связка Росена и Стрёмвалля. Соотечественники и друзья по жизни рады сыграть вместе, и от них следует ждать хороших статистических показателей. Безусловный плюс для «Сочи» — возвращение Ильи Крикунова. Этот парень знает, как набирать очки, и Сергей Зубов уже пробует его в первом звене со шведами. В остальном атака «леопардов» крепкая, но не поражает воображение.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

15. «Торпедо» — 6,0

Нападающие: Джордан Шрёдер, Антон Шенфельд, Куинтон Хауден, Михаил Варнаков, Пол Щехура, Сергей Гончарук, Владислав Михальчук, Виктор Шахворостов, Даниил Ильин, Павел Варфоломеев, Станислав Бочаров, Кирилл Ураков, Дамир Жафяров, Андрей Белевич, Денис Почивалов, Данил Веряев

«Торпедо» полностью обновило легионерскую бригаду, теперь в Нижнем Новгороде новые герои. До начала сезона выбор «автозаводцев» выглядит неплохим. Пол Щехура был лучшим форвардом «Трактора» на протяжении нескольких лет, Хауден здорово смотрелся в минском «Динамо», а Шрёдер радовал статистикой в АХЛ. Но всё покажет только сезон. Обращает внимание довольно слабая «прослойка» в «Торпедо» между лидерами-иностранцами и молодёжью. Шенфельд далёк от стабильной игры, Варфоломеев разочаровал в «Металлурге», а Варнаков после возвращения в Нижний Новгород показал, что провести весь чемпионат на высоком уровне он уже не в состоянии. Впрочем, в «Торпедо» должны быть довольны новым контрактом с Жафяровым и подписанием Бочарова. При хороших раскладах эти парни смогут взять на себя роли ушедших в Магнитогорск Паршина и Галузина.

14. «Спартак» — 6,0

Нападающие: Илья Аркалов, Максим Цыплаков, Анатолий Никонцев, Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш, Денис Кокарев, Илья Талалуев, Вячеслав Лещенко, Илья Зубов, Геннадий Столяров, Робин Ганзл, Михаил Юньков, Антон Злобин, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров

«Спартак» в межсезонье сохранил важных для команды и нового тренера Олега Знарка форвардов. Подписал новый контракт лидер Хохлачёв, остались бойцы Карсумс и Даугавиньш, задержался в московском клубе и талантливый, но нестабильный Зубов. Кроме того, под Знарка подтянулись «универсальные солдаты» Кокарев, Столяров и Юньков. Состав нападения «Спартака» не сверкает россыпью звёзд, но Олег Валерьевич в «Динамо» доказывал, что для успеха ему нужны не крутые фамилии, а крутая команда. Не забыл ли он, после нескольких «жирных» лет в СКА и сборной России, как строить такую?

13. «Витязь» — 6,5

Нападающие: Йоонас Няттинен, Александр Шевченко, Иван Петраков, Никита Комаров, Никита Выглазов, Евгений Монс, Пекка Йормакка, Павел Колтыгин, Александр Сёмин, Евгений Артюхин, Павел Чернов, Миро Аалтонен, Артём Швец-Роговой, Иван Ларичев, Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов, Никита Гончаров, Александр Кулагин, Алексей Макеев, Данила Моисеев

В «Витязе» количественно и качественно разрослась финская диаспора форвардов: к лидеру подольчан Миро Аалтонену добавились Йоонас Няттинен и Пекка Йормакка. Экс-игрок «Нефтехимика» уже успел отгрузить хет-трик в ворота ЦСКА – такой игры от него и ждут в Подмосковье. В целом у «Витязя» неплохой подбор нападающих. Помимо легионеров есть Сёмин, показавший в прошлом сезоне, что его рано списывать со счетов, а ещё стабильный Макеев, прогрессирующий Швец-Роговой и отдохнувший Артюхин. Как знать, может силовому нападающему по примеру Сёмина удастся реанимировать свою карьеру в «Витязе»?

12. «Барыс» — 6,5

Нападающие: Никита Михайлис, Кёртис Волк, Егор Петухов, Павел Акользин, Корбин Найт, Эрик Тангрэди, Дастин Бойд, Адам Хелевка, Роман Старченко, Ииро Пакаринен, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Алихан Асетов

Оценить уровень нападения «Барыса» пока довольно тяжело. Например, способности Волка, Старченко и Бойда нам известны, а вот что из себя представляют в КХЛ Найт, Тангрэди, Хелевка, как проявит себя в новой команде Пакаринен – пока непонятно. Но в казахстанской команде обычно не ошибаются с легионерами. Помимо иностранцев Андрей Скабелка вполне может рассчитывать на стремительно прогрессирующего Михайлиса, а также перспективных Сагадеева и Асетова.

11. «Трактор» — 6,5

Нападающие: Андрей Попов, Антон Глинкин, Лукаш Седлак, Кристиан Томас, Егор Бабенко, Руслан Карлин, Александр Тридчиков, Томаш Гика, Андрей Ерофеев, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Сергей Коньков, Алексей Кручинин, Эндрю Кейлоф, Фёдор Малыхин

Любопытный состав для Петериса Скудры подобрало новое руководство «Трактора». Предсезонка показывает, что с Седлаком и Гикой челябинцы не ошиблись, да и Томас с Кейлофом неплохо показали себя в прошлом сезоне. Помимо легионеров у «Трактора» есть немало классных российских форвардов. Воссоединена связка Попов-Глинкин, вернулся в Челябинск талантливый Кручинин, многие ждут возвращения Малыхина на прежний уровень. Также в составе «Трактора» немало талантливой молодёжи, но, как показывает опыт, церемониться с ней Скудра не намерен.

Скудра — об уходе Пеньковского: в «Тракторе» много ребят моложе и лучше него

10. «Локомотив» — 7,0

Нападающие: Георгий Иванов, Иван Романов, Григорий Денисенко, Александр Свитов, Артур Каюмов, Егор Аверин, Артём Ильенко, Степан Санников, Даниил Апальков, Николай Коваленко, Антон Ландер, Павел Красковский, Стефан Да Коста, Тай Ратти, Павел Кудрявцев, Денис Алексеев, Кирилл Слепец, Александр Полунин

В отличие от прошлых сезонов в Ярославле всё-таки собираются сделать ставку на опытных легионеров. Ландер и Да Коста – топ-уровень для КХЛ, а ведь есть ещё интересный Ратти, в прошлом сезоне выступавший в основе «Эдмонтона». В «Локомотиве» решили дать шанс опытнейшему Александру Свитову, давно прижились в команде Аверин и Апальков, которым не хватает стабильности, но они могут сыграть полезно. Также в распоряжении Мактавиша, конечно, целая россыпь талантливой молодёжи: от первораундника драфта НХЛ Денисенко до уже опытных 22-летних Красковского и Полунина.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

9. «Ак Барс» — 7,0

Нападающие: Дмитрий Воронков, Михаил Фисенко, Михаил Глухов, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Станислав Галиев, Данис Зарипов, Кирилл Петров, Патрис Кормье, Мэттью Фрэттин, Джастин Азеведу, Владимир Ткачёв, Эмиль Галимов, Артём Лукоянов, Максим Марушев, Артём Галимов

В Казани привыкают к новым лидерам команды. Теперь вместе с Азеведу в ведущем звене «Ак Барса» будут играть не Секач и Ландер, а Кормье и Фрэттин, здорово проявившие себя в «Барысе». Насколько эта замена окажется качественной покажет только время. Кроме того, выступления за «Ак Барс» продолжают Станислав Галиев и Владимир Ткачёв, вернулся в родной клуб Кирилл Петров. Всех этих хоккеистов объединяет некий карьерный спад, из которого они попытаются выбраться под руководством Дмитрия Квартальнова. Кроме того, попытается быть полезным команде ветеран Зарипов, боевитый Лукоянов и прогрессирующий Михеев. А вот на Основина в Казани, похоже, особо не рассчитывают.

«Ак Барс» ищет варианты обмена Вячеслава Основина

8. «Динамо» Москва – 7,0

Нападающие: Андрей Алексеев, Игорь Полыгалов, Дмитрий Моисеев, Андре Петерссон, Александр Петунин, Павел Ткаченко, Иван Игумнов, Илья Круглов, Максим Афиногенов, Владислав Ефремов, Семён Панкратов, Антон Васильев, Микс Индрашис, Иван Муранов, Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов, Владимир Брюквин, Вадим Шипачёв, Владислав Михайлов, Вячеслав Кулёмин

В «Динамо» в межсезонье упустили Кагарлицкого, но нашли ему вполне достойную замену. Андре Петерссон в КХЛ завоевал репутацию отличного бомбардира, но его небольшие габариты делают его более уязвимым в плане травм. Большой плюс менеджменту бело-голубых – подписание Дмитрия Яшкина. Звено Петерссон – Шипачёв – Яшкин потенциально выглядит одним из самых убойных в лиге. Главное для «Динамо» — не стать командой одной тройки, как это было в прошлом сезоне. Для этого у Владимира Крикунова есть Полыгалов, Афиногенов, Тарасов, Индрашис, Брюквин и ещё целый ряд своих воспитанников, от которых ждут прорыва в следующем сезоне.

7. «Авангард» — 7,5

Нападающие: Артём Манукян, Денис Зернов, Никита Щербак, Семён Кошелев, Андрей Стась, Павел Дедунов, Валентин Пьянов, Сергей Широков, Тэйлор Бек, Сергей Шумаков, Александр Яремчук, Свен Андригетто, Евгений Грачёв, Алексей Потапов, Кирилл Семёнов

Главные герои серебряного плей-офф в «Авангарде» остались в Балашихе – Шумаков, Бек, Широков и Зернов готовы вновь радовать болельщиков «ястребов» в новом сезоне. А вот с заменой Ильи Михеева пока обстоит туго. Никита Щербак, судя по предсезонке, эту роль никак не тянет, а Андригетто ещё только предстоит разыграться. При этом у Омска всё неплохо с глубиной состава. Нижние звенья закроют Дедунов, Потапов, Стась, Грачёв, Манукян, креатива в созидании добавят Семёнов, Кошелев и вернувшийся из «Амура» и возмужавший Пьянов. Как только Боб Хартли разберётся с окончательными вариантами звеньев, у «Авангарда» всё будет хорошо. А ведь ещё по ходу сезона должен подъехать сильный центрфорвард.

6. «Салават Юлаев» — 7,5

Нападающие: Эдуард Гиматов. Максим Майоров, Вячеслав Солодухин, Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков, Пётр Хохряков, Сакари Маннинен, Линус Умарк, Александр Бурмистров, Теэму Хартикайнен, Александр Кадейкин, Никита Сошников, Владислав Картаев

В Уфе летом блестяще справились с потерей Кемппайнена, подписав более разностороннего и креативного Маннинена. Но от проблемы игры одним звеном в «Салавате» вряд ли ушли. Умарк, Хартикайнен и Маннинен будут тащить уфимцев, но кто их ближайшие помощники? Бурмистров и Кугрышев недостаточно результативны для топ-6 большой команды, а Сошникову и Картаеву ещё только предстоит подтвердить свой уровень в новой команде. Зато с двусторонними форвардами в «Салавате» порядок: Кадейкин, Жарков, Солодухин, Хохряков и Майоров вновь готовы «выжигать» всю площадку и приносить массу пользу уфимцам.

5. ЦСКА – 8,0

Нападающие: Иван Телегин, Антон Слепышев, Сергей Толчинский, Сергей Андронов, Павел Карнаухов, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Михаил Григоренко, Никита Ртищев, Константин Окулов, Максим Шалунов, Андрей Светлаков, Иржи Секач, Кирилл Капризов, Максим Мамин

Чемпион однозначно не стал слабее в атаке по сравнению с прошлым сезоном. На месте Капризов и Григоренко, Вей и Шалунов, наверняка продолжат прогрессировать Окулов, Светлаков, Мамин, будет ждать своего шанса Толчинский. А ведь ЦСКА ещё и усилился Иржи Секачем, который добавит атаке «армейцев» креатива и пробивной мощи. Вся прелесть системы Никитана ещё и в том, что результата болельщики вправе ждать не только от творческих хоккеистов, но и от таких ролевиков, как Андронов, Калинин, Слепышев.

4. «Йокерит» — 8,0

Нападающие: Йессе Йоэнсуу, Стив Мозес, Вели-Матти Савинайнен, Конста Хирвонен, Йон Норман, Антти Пильстрём, Ээту Мяки, Алекси Халме, Анти Оксанен, Марко Анттила, Брайан О’Нилл, Мико Ниеми, Хенрик Хаапала, Петрик Контиола, Расмус Лахнавиик, Хенри Иконен, Никлас Йенсен, Петер Регин

У «Йокерита» одна из сильнейших линий обороны в КХЛ, но и в атаке у Лаури Марьямяки на бумаге всё в порядке. Есть бомбардиры Йенсен, Мозес и Норман, крутые плеймекеры О’Нилл и Регин, а сейчас и сильный центрфорвард Контиола. Не будем забывать и про героя ЧМ-2019 Марко Анттилу, а также целый ряд классных двусторонних хоккеистов – Савинайнен, Йоэнсуу, Ниеми. Ещё любопытно посмотреть на Хенрика Хаапалу – три года назад финн набирал 60 очков в родном чемпионате, но его результативность существенно снизилась после командировки в НХЛ. Возможно, в КХЛ он вернёт свою лучшую форму?

3. «Автомобилист» — 8,5

Нападающие: Максим Рассейкин, Найджел Доус, Дэн Секстон, Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Джефф Плэтт, Брукс Мацек, Георгий Белоусов, Питер Холланд, Виталий Попов, Никита Сетдиков, Степан Хрипунов, Александр Кучерявенко, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артём Гареев, Евгений Мозер, Александр Протапович

Из «Автомобилиста» ушли Да Коста и Паре, но вряд ли атака уральцев стала слабее. На месте великолепные Доус и Секстон, подписаны результативные хоккеисты из АХЛ Мацек и Холланд и давно зарекомендовавший себя в России Плэтт. А ведь ещё есть техничный и забивной Голышев и, конечно, маэстро Дацюк. Правда, последние двое начнут сезон в списке травмированных, но уже в октябре оба хоккеиста должны вернуться в строй. У «Автомобилиста» достаточная глубина нижних звеньев: Кучерявенко и Литовченко, Белоусов и Гареев, Мозер и Виталий Попов – Андрей Мартемьянов вряд ли будет переживать за то, что в его команде играет только одно звено.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

2. СКА – 9,0

Нападающие: Ярно Коскиранта, Дмитрий Кагарлицкий, Виктор Тихонов, Йори Лехтеря, Сергей Плотников, Александр Дергачёв, Владимир Ткачёв, Йоонас Кемппайнен, Илья Каблуков, Алексей Бывальцев, Евгений Кетов, Наиль Якупов, Иван Морозов, Кирилл Марченко, Олег Ли, Максим Карпов, Василий Подколзин, Александр Барабанов, Андрей Кузьменко

В Санкт-Петербурге отпустили Гусева, но всё равно смогли собрать классный атакующий состав. Уже на предсезонке вместе с Плотниковым здорово сыгрались Лехтеря и Ткачёв – это звено обещает стать новым символом побед СКА. Есть ещё Якупов с неплохим голевым чутьём, бомбардир Кагарлицкий, экс-звезда «Салавата» Кемппайнен, трудяга Коскиранта, растущий Барабанов, взрывной Кузьменко и надёжный Карпов. Также Алексей Кудашов даст ещё один шанс Бывальцеву, и поближе посмотри на талантливую молодёжь – Марченко, Морозов, Подколзин уже рвутся в бой.

1. «Металлург» — 9,0

Нападающие: Сергей Мозякин, Архип Неколенко, Роман Любимов, Николай Кулёмин, Брэндон Козун, Владимир Галузин, Эрик О’Делл, Евгений Тимкин, Деннис Расмуссен, Денис Паршин, Андрей Локтионов, Дмитрий Буйницкий

Вне всяких сомнений, у «Магнитки» будет одно из мощнейших нападений в КХЛ. Магнитогорцы, при условии, что все игроки здоровы, могут набрать три ударных и креативных звена – непозволительная роскошь для абсолютного большинства клубов лиги. Козун, О’Делл и Расмуссен; Паршин, Галузин и Любимов; Мозякин, Кулёмин и Локтионов – будет удивительно, если «Магнитка» не станет самой забивной командой КХЛ, хотя бы на Востоке. Но не будем забывать: чтобы слепить из такого великолепного материала чемпионскую команду, всё-таки нужен сильный тренер, а по итогам прошлого сезона Йозеф Яндач пока не заслужил такой характеристики.