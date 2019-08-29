Московское «Динамо» обменяло защитника Сергиенко в «Трактор»

Защитник Юрий Сергиенко перешёл в «Трактор» из московского «Динамо» в результате обмена, сообщает официальный сайт челябинского клуба. Столичный клуб получит денежную компенсацию. Контракт подписан на два года, до конца сезона-2020/21.



В КХЛ 24-летний защитник выступает с сезона-2015/16. Он провёл 182 игры в регулярном чемпионате и 17 — в плей-офф, набрав 40 (13+27) очков. В КХЛ защитник выступал за ЦСКА, «Сибирь», «Спартак», «Салават Юлаев» и «Торпедо». По работе в нижегородском клубе он знаком с главным тренером «Трактора» Петерисом Скудрой.



Ранее Сергиенко стал частью обмена между «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». «Салават» получил денежную компенсацию, а «Динамо» — Сергиенко и права на Сергея Бойкова, выступающего последние годы в системе «Колорадо Эвеланш».

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