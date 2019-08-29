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Григорьев: «Динамо» готово к новому сезону. Отойдём от нагрузок, будем свежее

Григорьев: «Динамо» готово к новому сезону. Отойдём от нагрузок, будем свежее
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев подвёл итоги товарищеского матча с «Витязем» (4:5).

«Сегодня было много грубых ошибок в обороне, пропустили голы. Дальше пошли качели, и нам не хватило немного до победы. В конце был момент хороший, но не смогли реализовать. Будем исправлять недочёты. Гол? Прошёл на пятак, думал, кто-то добьёт, а шайба попала в ногу вратарю, и получился гол.

Думаю, мы готовы к первому матчу сезона. У нас отличный коллектив, сейчас отойдём от нагрузок и будем свежее», — приводит слова Григорьева официальный сайт московского клуба.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, и финалист прошлого сезона — «Авангард».

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