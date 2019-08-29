Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Драйзайтль: Макдэвид всё сделает правильно, ему надо полностью восстановиться

Драйзайтль: Макдэвид всё сделает правильно, ему надо полностью восстановиться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о восстановлении капитана команды Коннора Макдэвида.

«Я не очень переживаю. Травма очень серьёзная, и ему надо полностью восстановиться, чтобы можно было снова вести силовую борьбу. Думаю, что вокруг Макдэвида есть люди, которые знают, когда это произойдет, что ему нужно и чего ему стоит избегать. Но решение будет принимать Коннор, и я думаю, нет, я знаю, что он всё сделает правильно.

Игровое время? Это прерогатива тренера. Коннор и я — хоккеисты. Мы приходим на каток, чтобы проявить свои лучшие качества там, куда нас поставят: в меньшинстве, большинстве, в равных составах. Как он решит, так и будет. Если он будет выпускать нас на меньшинство, значит мы будем играть и там», — приводит слова Драйзатля официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» заездил Макдэвида. Но он всё равно может встать рядом с легендами
Коннор не уходит со льда. Хватит ли у него сил?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент