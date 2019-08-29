Драйзайтль: Макдэвид всё сделает правильно, ему надо полностью восстановиться

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о восстановлении капитана команды Коннора Макдэвида.
«Я не очень переживаю. Травма очень серьёзная, и ему надо полностью восстановиться, чтобы можно было снова вести силовую борьбу. Думаю, что вокруг Макдэвида есть люди, которые знают, когда это произойдет, что ему нужно и чего ему стоит избегать. Но решение будет принимать Коннор, и я думаю, нет, я знаю, что он всё сделает правильно.
Игровое время? Это прерогатива тренера. Коннор и я — хоккеисты. Мы приходим на каток, чтобы проявить свои лучшие качества там, куда нас поставят: в меньшинстве, большинстве, в равных составах. Как он решит, так и будет. Если он будет выпускать нас на меньшинство, значит мы будем играть и там», — приводит слова Драйзатля официальный сайт НХЛ.
- 29 августа 2019
-
23:43
-
23:20
-
22:44
-
22:07
-
21:49
-
21:24
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
19:43
-
19:08
-
18:50
-
18:33
-
18:06
-
17:53
-
17:33
-
17:23
-
17:04
-
16:33
-
16:27
-
16:09
-
15:55
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:47
-
14:38
-
14:23
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:15
-
13:01
-
12:38
-
12:08