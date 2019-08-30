Сегин: всегда считал, что в Биннингтоне есть что-то особенное
Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин высоко оценил игру голкипера «Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона.
«Этим летом я очень внимательно изучал Биннингтона. Только ему не говорите. А если серьёзно, он великолепный вратарь. Всегда бьётся до последнего и очень хорошо понимает игру. Замечательный человек. Многие думают, что вратари странные люди. Он совсем не такой. Но он потрясающий вратарь, и у него ещё все впереди.
Я вот уже лет пять бросаю Биннигтону, иногда вместе с ним вдвоём занимаемся на льду. Я всегда считал, что в нём есть что-то особенное. И не только я один, а все, кто играл против Джордана на тренировках. Поэтому я его всегда первым выбирал», — приводит слова Сегина официальный сайт НХЛ.
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