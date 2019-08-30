В Новосибирске продажа билетов на матч с «Амуром» стартовала с большой очереди

В Новосибирске в кассах ЛДС «Сибирь» началась продажа билетов на первую домашнюю серию «Сибири», которая в начале нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги сыграет с «Амуром», «Адмиралом» и уфимской командой «Салават Юлаев».

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Богун, болельщики новосибирского клуба начали образовывать очередь и занимать места за три часа до открытия касс стадиона, начиная с 7:00.

Ближайший матч «Сибирь» сыграет с хабаровским «Амуром» 3 сентября.

Напомним, что матчем-открытием нового сезона КХЛ станет игра ЦСКА — «Авангард», которая состоится 1 сентября на «ЦСКА Арене».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «ЦСКА». В финальной серии сезона-2018/19 подопечные Игоря Никитина оказались сильнее «Авангарда» — 4:0.