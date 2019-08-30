Зарипов: «Ак Барс» оступился в прошлом сезоне, но перевернул этот лист

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда постарается реабилитироваться за неудачное выступление в прошлом сезоне.



«В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков за ту поддержку, которую они, приходя на каждый матч, оказывают нам. Несмотря на результат прошлого сезона, вы остались с командой и поддерживаете её всегда. В этом году много новых ребят, которые жаждут победы. Есть и те, кто остался в команде с прошлого сезона. Тогда мы оступились, но перевернули этот лист и начали новую работу. И с 3 сентября мы постараемся вместе с вами написать новую победную историю», — цитирует Зарипова официальный сайт казанского клуба.



В минувшем сезоне «Ак Барс» вышел в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Авангарду» со счётом 0-4.

Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в сезоне-2019/20