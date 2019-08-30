Пашков: не удивлюсь, если первая отставка сезона состоится в «Локомотиве»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах «Локомотива» в предстоящем сезоне.
«Вообще, Хартли я не сравнивал бы с Мактавишем. Наставник «Авангарда» много лет работал в Европе, был адаптирован к нашему хоккею, получил максимальную поддержку от клубного руководства. Чего не скажешь о Мактавише, который, по большому счёту, в России заново учится тренировать. Поэтому меня не удивляет, что Ярославль очень неровно смотрелся в межсезонье, чередовал победы с поражениями. Но, думаю, самое тяжёлое у канадца впереди.
В Ярославле по традиции очень жёсткое отношение к тренерам, с отставками там не тянут. Пожалуй, из легионеров только Владимир Вуйтек дал в «Локомотиве» результат и проработал довольно долго, причём связываю это не cтолько с его тренерским классом, сколько с фундаментом, выстроенным Петром Воробьёвым.
Честно скажу, мне очень трудно понять логику руководителей «Локомотива», выбравших именно канадского тренера. Совсем не удивлюсь, если первая отставка сезона состоится не в Минске, а как раз в Ярославле», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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