Пашков: не удивлюсь, если первая отставка сезона состоится в «Локомотиве»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах «Локомотива» в предстоящем сезоне.



«Вообще, Хартли я не сравнивал бы с Мактавишем. Наставник «Авангарда» много лет работал в Европе, был адаптирован к нашему хоккею, получил максимальную поддержку от клубного руководства. Чего не скажешь о Мактавише, который, по большому счёту, в России заново учится тренировать. Поэтому меня не удивляет, что Ярославль очень неровно смотрелся в межсезонье, чередовал победы с поражениями. Но, думаю, самое тяжёлое у канадца впереди.



В Ярославле по традиции очень жёсткое отношение к тренерам, с отставками там не тянут. Пожалуй, из легионеров только Владимир Вуйтек дал в «Локомотиве» результат и проработал довольно долго, причём связываю это не cтолько с его тренерским классом, сколько с фундаментом, выстроенным Петром Воробьёвым.



Честно скажу, мне очень трудно понять логику руководителей «Локомотива», выбравших именно канадского тренера. Совсем не удивлюсь, если первая отставка сезона состоится не в Минске, а как раз в Ярославле», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.