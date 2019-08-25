В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне

Предсезонные турниры и товарищеские матчи постепенно заканчиваются. Уже 1 сентября ЦСКА и «Авангард» сыграют друг с другом в первом матче нового сезона Континентальной лиги. Пока же основное внимание болельщиков и специалистов приковано именно к подготовке команд.

В сезоне-2019/20 сразу в трёх клубах КХЛ будут трудиться канадские специалисты. В минское «Динамо» вернулся Крэйг Вудкрофт, в «Локомотив» пригласили Крэйга Мактавиша, а с «Авангардом» второй сезон подряд работает Боб Хартли. Наблюдая за играми всех трёх коллективов во время предсезонки можно сказать, что какого-то восторга от показываемого хоккея на данный момент нет.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.

Меньше всего вопросов к «Авангарду», хотя лишь три победы в восьми матчах тоже повод для того, чтобы задуматься. На турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге «Авангард» уступил даже «Северстали», которая тоже не может похвастать завидными результатами. Сегодня же «ястребы» наконец-то победили, взяв верх над «Торпедо».

Второй сезон получается трудным для любого тренера, Боб Хартли в этом плане не исключение. В прошлом чемпионате «ястребы» дошли до финала Кубка Гагарина, уступив лишь мощному ЦСКА, поэтому ниже планку омичам уже не опустить. Сможет ли Хартли и его хоккеисты повторить успех или же и вовсе замахнуться на титул? Большой вопрос. Хотя состав и возможности позволяют «Авангарду» и его болельщикам рассчитывать на позитив.

Хартли: «Авангард» продолжает искать «химию», тройки не сформированы

Не так, как хотелось бы, играет и выстраивает систему «Локомотив». Крэйг Мактавиш очень давно не занимался самостоятельной тренерской работой, да и специалистом по выращиванию молодёжи, в отличие от Дмитрия Квартальнова, никогда не считался. В «Локомотиве» же одна из лучших хоккейных школ в стране, масса талантливых и прогрессирующих ребят, которых нужно будет постоянно подтягивать к основе. Далеко не факт, что Мактавиш станет регулярно доверять молодёжи и делать на неё ставку.

В нынешнем межсезонье «Локомотив» выиграл четыре встречи, в том числе две последние – у минского «Динамо» и «Автомобилиста» на Кубке Латвийских железных дорог. Поражения тоже четыре. Однако не видно, что новое Мактавиш вносит в игру «Локомотива», за счёт чего собирается добиваться успеха. Конечно, любому тренеру-новичку нужно время на раскачку, но не за горами старт сезона. Там раскачиваться будет некогда.

«Вудкрофт в Минске и Мактавиш в Ярославле — изначально слабые фигуры, поэтому серии поражений «Динамо» и «Локомотива» удивления не вызвали. А вот к неудачам Хартли с «Авангардом», честно говоря, не был готов.

Каким бы ни было наше отношение к тренерам-легионерам, в прошлом сезоне тренерский штаб «Авангарда» показал качественную работу. Понятно, что у Хартли был очень приличный состав, но мы в России много раз видели, как североамериканские тренеры умудрялись заваливаться и с сильными командами. В «Авангарде» же спада не было — только подъём.

Мне не совсем понятно, почему «Авангард» входит в сезон на спаде. Объективных причин у этого спада нет, что беспокоит, — считает заслуженный тренер России Владимир Плющев.

К Вудкрофту, о котором упомянул Плющев, вопросов больше всего. Все прекрасно знают, как президент Беларуси Александр Лукашенко, сам играющий в хоккей, реагирует на поражения и слабую игру минского «Динамо». Мало, мягко говоря, никому не покажется.

Лукашенко будет доволен? Чего ждать от худшего клуба КХЛ в новом сезоне Там не теряют оптимизма. Но на что они могут рассчитывать?

В прошлом году порция критики вылилась на Андрея Сидоренко, в итоге уволенного с поста главного тренера «зубров». В Минске решились на приглашение канадского специалиста, с которым «Динамо» уже выступало в КХЛ, но какого-то рывка в игровом плане совершенно не видно. Непонятен и кадровый вопрос. Так, Вудкрофту не пригодились братья Малявко, которых незадолго до этого пригласили в состав команды и дали контракты. Спрашивается, так зачем было подписывать, если сразу убрали?

«Динамо» стало худшей командой в нынешней предсезонке. Проведено 10 матчей, одержана лишь одна победа, есть одно поражение в дополнительное время. Остальные восемь – в основное.

Есть и другой немаловажный момент. В Беларуси решились на глобальную перестройку всего хоккея, и, как обычно, всех собак повесили на «Динамо». У минчан очень много молодых игроков, причём не самого высокого уровня. Проблемные места пытаются закрыть опытными белорусами и легионерами, только вот первых в стране практически нет, а на вторых не хватает денег. Итого в Динамо только шесть-семь человек уровня КХЛ, остальные — ВХЛ и МХЛ. Команда старается играть в быстрый и агрессивный хоккей, но игрокам не хватает опыта и мастерства в самые важные моменты. Ну и просчёты тренерского штаба периодически видны.

Складывается ощущение, что в грядущем сезоне не стоит ждать от минчан какого-то рывка в плане результата. Дело идёт к очередному провалу, который, что самое обидное, не станет какой-то сенсацией.