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Андригетто: в «Авангарде» сразу же выучил несколько ругательств на русском языке

Андригетто: в «Авангарде» сразу же выучил несколько ругательств на русском языке
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто затронул тему изучения русского языка и предстоящего матча с ЦСКА, который состоится 1 сентября в Москве.

«Я запомнил кое-какие русские слова. Но с Бобом Хартли мы говорим по-английски, мне не нужно запоминать все хоккейные термины по-русски. Но я всё равно стараюсь учить хотя бы по несколько слов в день, правда, у вас и не самый простой для изучения язык. Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах.

ЦСКА? Знаю пару ребят, против которых играл на чемпионатах мира. Я знаю, что ЦСКА в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале «Авангард». Это несомненно сильная команда с богатой историей. Очень жду этой встречи», — цитирует Андригетто Sport24.

«Я знаю, как думают русские, ваши взгляды на жизнь, и мне они нравятся»
Свен Андригетто – об «Авангарде» и Хартли, проблемах в общении с тренерами в НХЛ и дружбе с русскими игроками.
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