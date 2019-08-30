Андригетто: в «Авангарде» сразу же выучил несколько ругательств на русском языке

Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто затронул тему изучения русского языка и предстоящего матча с ЦСКА, который состоится 1 сентября в Москве.
«Я запомнил кое-какие русские слова. Но с Бобом Хартли мы говорим по-английски, мне не нужно запоминать все хоккейные термины по-русски. Но я всё равно стараюсь учить хотя бы по несколько слов в день, правда, у вас и не самый простой для изучения язык. Я сразу же выучил несколько плохих слов. Думаю, всегда, когда начинаешь учить язык, сперва узнаешь о ругательствах.
ЦСКА? Знаю пару ребят, против которых играл на чемпионатах мира. Я знаю, что ЦСКА в прошлом году выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале «Авангард». Это несомненно сильная команда с богатой историей. Очень жду этой встречи», — цитирует Андригетто Sport24.
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