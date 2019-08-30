Президент «Ак Барса»: навыки Квартальнова помогут нам достичь новых высот

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов рассказал о задачах клуба в предстоящем сезоне.
«Неожиданно долгие для нас для всех каникулы «Ак Барса» закончились, и команда выходит в новый сезон. Мы за это время обновились — у нас новый тренерский штаб, у нас новый главный тренер Дмитрий Квартальнов. Вы все его знаете как замечательного игрока, для которого Татарстан и «Ак Барс» не чужды. Мы считаем, что все его навыки помогут «Ак Барсу» достичь новых спортивных высот.
У команды много новых игроков — мы стали моложе, быстрее и агрессивнее. И мы уверены, что этой команде под силу показать ту игру, которая понравится всем вам. В команде появилось много местных ребят. Это очень важно, это очень хороший сигнал ребятам, которые играют в академии «Ак Барса», что если они будут работать и трудиться, им найдётся место в нашей любимой команде.
Мы меняемся — хотим стать лидерами во всех направлениях, но для этого нам очень нужна ваша поддержка: болельщиков и всей республики. А мы обещаем показать хоккей, который вернёт нас в лидеры топ-клубов КХЛ», — приводит слова Маганова официальный сайт казанского клуба.
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