Квартальнов — «Ак Барсу»: у нас самый большой клуб, самый титулованный в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил с речью перед командой перед стартом нового сезона КХЛ.

«Огромное спасибо руководству за поддержку и помощь. Хочу напомнить команде, что у нас самый большой клуб, самый титулованный в КХЛ, три кубка ещё никто не завоёвывал. Мы должны продолжить эту историю, кропотливая работа над ней ведётся и со стороны республики, и со стороны компании «Татнефть».

На нас лежит колоссальная ответственность, понятно, что результат стоит во главе угла, и его добывать тяжело. Но, как сказал Рустам Нургалиевич (Минниханов, президент Республики Татарстан. — Прим. «Чемпионата»), республика с нами и на высоте, и в моменты, когда мы споткнулись. Это важно помнить всегда и быть единым кулаком, как мы можем», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба.