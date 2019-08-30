Нападающий московского «Динамо» Муранов пропустит старт сезона из-за травмы
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о кадровой ситуации в клубе перед стартом нового сезона в Континентальной хоккейной лиге.
«Муранов у нас не восстановится к первой игре, вывих у него. Брюквин и Индрашис уже готовы играть, Ерёменко начал тренироваться, но там 30 дней необходимо на полное восстановление», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.
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