Нападающий московского «Динамо» Муранов пропустит старт сезона из-за травмы

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о кадровой ситуации в клубе перед стартом нового сезона в Континентальной хоккейной лиге.



«Муранов у нас не восстановится к первой игре, вывих у него. Брюквин и Индрашис уже готовы играть, Ерёменко начал тренироваться, но там 30 дней необходимо на полное восстановление», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист прошлого сезона «Авангард». В минувшем сезоне подопечные Игоря Никитина победили «Авангард» в финале Кубка Гагарина со счётом 4-0.