Мильштейн: у Михеева есть шансы, Бэбкок неоднократно беседовал с ним

Известный агент Дэн Мильштейн рассказал, смогут ли нападающие Илья Михеев и Егор Коршков справиться с давлением в «Торонто Мэйпл Лифс».



«Если тебе важно мнение других людей, надо сидеть дома или заниматься другой деятельностью, а не играть в хоккей. В любой точке Северной Америки всегда много прессы, освещающей наш вид спорта. И чем лучше ты как игрок, тем больше про тебя говорят и пишут. В «Торонто» за последние несколько лет у меня было 5–6 клиентов.

Сейчас туда поехали Михеев и Коршков. Да, в Торонто люди более фанатичные в отношении хоккея. К Никите Зайцеву домой приходила уборщица и обсуждала с ним вчерашнюю игру, спрашивала, будут ли его обменивать. Так что определённое давление есть. Но, повторюсь, за хорошую игру в хоккей в таких условиях тебе и платят большие деньги.

Майк Бэбкок неоднократно приезжал к Михееву, в том числе недавно был в Москве. И много обсуждал с Ильей возможность совместной работы. Как и с Егором Коршковым. Поэтому у наших ребят шансы заиграть в этом клубе есть. Тем более Бэбкок отличается от многих коллег заинтересованностью в поисках талантов», — приводят слова Мильштейна «Известия».