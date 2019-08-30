Мильштейн: у Михеева есть шансы, Бэбкок неоднократно беседовал с ним

Известный агент Дэн Мильштейн рассказал, смогут ли нападающие Илья Михеев и Егор Коршков справиться с давлением в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Если тебе важно мнение других людей, надо сидеть дома или заниматься другой деятельностью, а не играть в хоккей. В любой точке Северной Америки всегда много прессы, освещающей наш вид спорта. И чем лучше ты как игрок, тем больше про тебя говорят и пишут. В «Торонто» за последние несколько лет у меня было 5–6 клиентов.
Сейчас туда поехали Михеев и Коршков. Да, в Торонто люди более фанатичные в отношении хоккея. К Никите Зайцеву домой приходила уборщица и обсуждала с ним вчерашнюю игру, спрашивала, будут ли его обменивать. Так что определённое давление есть. Но, повторюсь, за хорошую игру в хоккей в таких условиях тебе и платят большие деньги.
Майк Бэбкок неоднократно приезжал к Михееву, в том числе недавно был в Москве. И много обсуждал с Ильей возможность совместной работы. Как и с Егором Коршковым. Поэтому у наших ребят шансы заиграть в этом клубе есть. Тем более Бэбкок отличается от многих коллег заинтересованностью в поисках талантов», — приводят слова Мильштейна «Известия».
- 30 августа 2019
-
15:58
-
15:25
-
15:18
-
14:51
-
14:29
-
13:48
-
13:39
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:46
-
11:25
-
11:01
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:02
-
09:53
-
09:29
-
09:20
-
07:07
-
04:13
-
03:22
-
00:38
-
00:26
- 29 августа 2019
-
23:43
-
23:20
-
22:44
-
22:07
-
21:49
-
21:24