Пульюярви забил первый гол за «Кярпят» на третьей минуте дебютного матча
Нападающий Ессе Пульюярви забросил первую шайбу за «Кярпят». Финский форвард отличился уже на третьей минуте матча лиги чемпионов с «Греноблем». Пульюярви удался отличный бросок в касание с середины зоны.
Ессе проводит дебютный матч за финский клуб после подписания контракта. 21-летний игрок выступал в системе «Кярпята» с 2011 по 2016 год.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» лиги чемпионов.
Ессе хочет играть в Финляндии, пока «нефтяники» его не обменяют. В минувшем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате финский нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности «-14» и 16 минутах штрафа.
Драйзайтль: Пульюярви — молодой парень, который не хочет играть за «Эдмонтон»
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