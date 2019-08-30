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Марков: я принял важное решение – провести ещё один год в большом хоккее

Марков: я принял важное решение – провести ещё один год в большом хоккее
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Андрей Марков заявил, что хочет провести ещё один сезон в большом хоккее.

«Я сейчас тренируюсь во Флориде. Чувствую себя хорошо. Работаю, как и раньше, много на сборах. Даже ещё больше. Практически все лето тут провел. Готовился целое межсезонье. Не то, что бы я горю желанием играть именно в НХЛ. Просто я принял для себя важное решение – провести ещё один год в большом хоккее. Мой приоритет – конечно, Северная Америка.

Возвращение в «Монреаль»? Я много о чём мечтаю. В глубине души такая мечта есть. Она живёт внутри меня. Но я настроил себя на то, что хочу отыграть еще один год, получая удовольствие от хоккея и атмосферы. Постараюсь закончить на хорошей ноте. Вот что самое главное», – цитирует Маркова официальный сайт НХЛ.

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