Агент Маркова: у меня большая уверенность, что сможем добиться контракта

Аллан Уолш, агент российского защитника Андрея Маркова, уверен, что его клиент будет играть в НХЛ в следующем сезоне



«Внезапно мой телефон зазвонил. Определить номер не удалось. Обычно я на такие звонки отвечаю не всегда. Но тут почему-то ответил. Это был Андрей. Он сказал, что ищет нового агента. И объяснил, что он хочет в своей ситуации. У нас был долгий разговор. Мы пару раз беседовали в тот день. Оценили то, что происходит.



У меня большая уверенность, что мы сможем добиться нового контракта для Маркова. Он где-то будет играть в следующем сезоне. События развиваются активно, и вчерашний день получился напряжённым. Я получил звонки от нескольких команд. Мне задавали вопросы, в какой физической форме находится Марков. Я присылал в ответ несколько видео из Флориды с тренировки. А были люди, которые вживую видели, как работает и катается Андрей.



Он любит игру. Он любит играть. Он может стать дядькой-наставником для молодых ребят. Поможет им в равных составах, в большинстве. Мы верим, что Марков принесёт много пользы своей новой команде. В конце концов, он остаётся тем же самым Андреем Марковым – умелым и мастеровитым хоккеистом. Я искренне верю, что Марков способен помочь в большинстве абсолютно любой команде лиги», – сказал Уолш.

Агент Маркова: пять клубов заинтересованы в услугах Андрея