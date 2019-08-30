Агент Маркова: у меня большая уверенность, что сможем добиться контракта

Аллан Уолш, агент российского защитника Андрея Маркова, уверен, что его клиент будет играть в НХЛ в следующем сезоне
«Внезапно мой телефон зазвонил. Определить номер не удалось. Обычно я на такие звонки отвечаю не всегда. Но тут почему-то ответил. Это был Андрей. Он сказал, что ищет нового агента. И объяснил, что он хочет в своей ситуации. У нас был долгий разговор. Мы пару раз беседовали в тот день. Оценили то, что происходит.
У меня большая уверенность, что мы сможем добиться нового контракта для Маркова. Он где-то будет играть в следующем сезоне. События развиваются активно, и вчерашний день получился напряжённым. Я получил звонки от нескольких команд. Мне задавали вопросы, в какой физической форме находится Марков. Я присылал в ответ несколько видео из Флориды с тренировки. А были люди, которые вживую видели, как работает и катается Андрей.
Он любит игру. Он любит играть. Он может стать дядькой-наставником для молодых ребят. Поможет им в равных составах, в большинстве. Мы верим, что Марков принесёт много пользы своей новой команде. В конце концов, он остаётся тем же самым Андреем Марковым – умелым и мастеровитым хоккеистом. Я искренне верю, что Марков способен помочь в большинстве абсолютно любой команде лиги», – сказал Уолш.
- 30 августа 2019
-
21:21
-
21:04
-
20:36
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:04
-
18:45
-
18:23
-
18:10
-
17:45
-
17:19
-
17:07
-
16:43
-
16:36
-
15:58
-
15:25
-
15:18
-
14:51
-
14:29
-
13:48
-
13:39
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:46
-
11:25
-
11:01
-
10:47
-
10:41