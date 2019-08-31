Никита Зайцев встретился с болельщиками «Оттавы»
Новоиспечённый защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев встретился с болельщиками канадского клуба, сообщает пресс-служба «сенаторов». Он принял участие в автограф-сессии. Летом российского хоккеиста обменяли в «Оттаву» из «Торонто Мэйпл Лифс».
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
Вместе с россиянином из Торонто в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон.
Зайцеву мало обмена в худший клуб НХЛ. Его хочет засудить бывшая жена
У Никиты выдаётся тяжёлое лето.
- 31 августа 2019
-
10:55
-
10:34
-
10:16
-
09:47
-
09:24
-
09:08
-
08:59
-
03:18
-
00:36
-
00:20
-
00:01
- 30 августа 2019
-
23:38
-
23:19
-
23:03
-
22:38
-
22:11
-
22:01
-
21:40
-
21:21
-
21:04
-
20:36
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:04
-
18:45
-
18:23
-
18:10
-
17:45
-
17:19
-
17:07
-
16:43
-
16:36
-
15:58
Партнерский контент