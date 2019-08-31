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Никита Зайцев встретился с болельщиками «Оттавы»

Никита Зайцев встретился с болельщиками «Оттавы»
Хоккей / НХЛ 0

Новоиспечённый защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев встретился с болельщиками канадского клуба, сообщает пресс-служба «сенаторов». Он принял участие в автограф-сессии. Летом российского хоккеиста обменяли в «Оттаву» из «Торонто Мэйпл Лифс».

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 20 с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.

Вместе с россиянином из Торонто в столицу Канады переехали нападающий Коннор Браун и форвард Майкл Каркон.

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