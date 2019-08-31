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Стал известен состав «Локо» на финальный матч Кубка мира

Стал известен состав «Локо» на финальный матч Кубка мира
Хоккей / Прочие 0

Стал известен состав ярославского «Локо» на финальный матч молодёжного Кубка мира, информирует официальный «твиттер» «Локомотива». Финал турнира пройдёт сегодня, 31 августа, начало — в 19:00 мск. В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда «Локо» одержал победу, сумев отыграться с 0:2.

«Локо»:

Окоряк (Гуськов);
Малышев — Бычков, Дяденькин — Тесанов — Червоненко;
Лукичёв — Лукашевич, Денисенко — Денежкин — Слепец;
Мисюль — Миронов, Дарьин — Николаев — Манин;
Минаев, Рыбаков — Аноховский — Коваленко, Гутик.

Напомним, ранее на турнире состоялся матч за третье место. Финский «Кярпят» обыграл австрийский «Ред Булл» — 7:4.

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