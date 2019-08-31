Стал известен состав «Локо» на финальный матч Кубка мира

Стал известен состав ярославского «Локо» на финальный матч молодёжного Кубка мира, информирует официальный «твиттер» «Локомотива». Финал турнира пройдёт сегодня, 31 августа, начало — в 19:00 мск. В решающем матче ярославцы сыграют со сборной юниорской хоккейной лиги Альберты. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда «Локо» одержал победу, сумев отыграться с 0:2.



«Локо»:



Окоряк (Гуськов);

Малышев — Бычков, Дяденькин — Тесанов — Червоненко;

Лукичёв — Лукашевич, Денисенко — Денежкин — Слепец;

Мисюль — Миронов, Дарьин — Николаев — Манин;

Минаев, Рыбаков — Аноховский — Коваленко, Гутик.



Напомним, ранее на турнире состоялся матч за третье место. Финский «Кярпят» обыграл австрийский «Ред Булл» — 7:4.