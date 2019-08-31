Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России U16 выиграла турнир Red Bull

Сборная России U16 выиграла турнир Red Bull
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U16 стала победителем международного турнира Академии EC Red Bull, обыграв в финале со счетом 6:2 сверстников из Словакии.

Первый игровой отрезок остался за соперником, единственный гол на счету Адама Сикоры. Во втором периоде россияне значительно добавили, что уже на седьмой минуте отразилось на табло — Иван Мирошниченко сравнял счет. До перерыва российские юниоры отличились еще дважды: голы на счету Глеба Трикозова и Руслана Газизова.

В третьей двадцатиминутке наша команда еще трижды поразила ворота словаков: Руслан Газизов и Иван Мирошниченко оформили дубли, еще одна шайба на счету Даниила Григорьева. Соперники ответили нашей команде лишь единожды усилиями Симона Немеца. Итоговый счет — 6:2 в пользу юниорской сборной России U16, которая занимает первое место на турнире Академии EC Red Bull, словаки — вторые, третье место у команды Чехии, которая в утешительной встрече переиграла команду Red Bull Salzburg.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент