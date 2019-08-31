Морозов: Денисенко напоминает мне Панарина и Гусева, любит побросать

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов подвёл итоги девятого молодёжного Кубка мира. Победу на турнире одержал «Локо».



«Финальная игра получилась интересная. Первую половину первого периода «Локо» доминировал, потом канадцы пришли в себя, перехватили инициативу. Игра шла до гола, который забил самый ценный игрок турнира Григорий Денисенко. Он и решил исход этого матча. Денисенко пропустил первые два матча, но быстро втянулся в команду. Хороший, перспективный парень — приехал в Сочи после тяжелого турнира в Перми, где полностью выложился, отдал все силы сборной. Потом вернулся в клуб и здесь забивал в каждом из оставшихся матчей, помогал команде и здорово проявил себя в финале. Кого он мне напоминает? Есть похожие игроки – Панарин, Гусев. Тоже праворукие, техничные, вылезают с левого края, любят бросать», — цитирует Морозова официальный сайт МХЛ.

Григорий Денисенко — MVP молодёжного Кубка мира