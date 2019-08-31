Лайне: мы с «Виннипегом» вряд ли договоримся до начала тренировочного лагеря
Нападающий Патрик Лайне поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту с клубом «Виннипег Джетс». В данный момент форвард является ограниченно свободным агентом.
«Скорее всего, мы не успеем договориться до тренировочного лагеря. Судя по всему, никакого прогресса нет. Во всяком случае, у меня нет никакой информации, так что готов поспорить, что нам ещё надо работать и работать. Я бы знал, если бы мы чего-то добились. Но никаких новостей нет. Никто не знает, где я могу оказаться в новом сезоне. Я готов к этому», — приводит слова Лайне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В минувшем чемпионате 21-летний Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести встречах розыгрыша Кубка Стэнли.
Молодые звёзды без контрактов в НХЛ. Чего они хотят и сколько им ещё ждать
Иван Проворов, Иван Барбашёв и ещё семь ограниченно-свободных агентов, которые продолжают переговоры с клубами.
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:59
-
22:27
-
21:59
-
21:25
-
20:56
-
20:19
-
19:44
-
19:11
-
18:49
-
18:14
-
17:56
-
17:35
-
17:20
-
16:43
-
16:07
-
15:42
-
15:10
-
14:55
-
14:21
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
12:42
-
12:10
-
11:58
-
11:31
-
11:08
-
10:55
-
10:34
-
10:16
-
09:47
-
09:24
-
09:08
Партнерский контент