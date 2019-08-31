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Лайне: мы с «Виннипегом» вряд ли договоримся до начала тренировочного лагеря

Лайне: мы с «Виннипегом» вряд ли договоримся до начала тренировочного лагеря
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Патрик Лайне поделился мнением о ходе переговоров по новому контракту с клубом «Виннипег Джетс». В данный момент форвард является ограниченно свободным агентом.

«Скорее всего, мы не успеем договориться до тренировочного лагеря. Судя по всему, никакого прогресса нет. Во всяком случае, у меня нет никакой информации, так что готов поспорить, что нам ещё надо работать и работать. Я бы знал, если бы мы чего-то добились. Но никаких новостей нет. Никто не знает, где я могу оказаться в новом сезоне. Я готов к этому», — приводит слова Лайне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В минувшем чемпионате 21-летний Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести встречах розыгрыша Кубка Стэнли.

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