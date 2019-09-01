Тренер «Локо» Меляков: канадцы провоцировали нас на грубость, ломали игру

Главный тренер «Локо» Игорь Меляков прокомментировал итоги финального матча со сборной Альберты (3:0) на Кубке мира среди молодёжных команд.



«У нас была задача победить, волнение, конечно, присутствовало. В финальном матче мы сыграли по плану, в концовке действовали уже по счёту.



Два матча с Альбертой получились совершенно разными. Если в первом матче нервозная обстановка на ребятах сказалась негативно, то сегодня мы начали неплохо, но удаления немного нас выбили из колеи, и мы отдали сопернику инициативу. Думаю, ключевым моментом стало меньшинство 3 на 5, в котором мы смогли отбиться. После этого окончательно поверили в свои силы и смогли дожать соперника под контролем.



Сегодня было очень много грубости, это нормально при игре с канадцами. Уверяю, провокации были не с нашей стороны – наоборот, я старался оградить своих ребят от подобных действий. Я лично уделил внимание этой теме, всё время эту тему поднимали, напоминали. Но хоккей-то молодёжный, потому несколько раз сдержаться не получилось.



Я говорил ребятам, что это оружие канадцев: они провоцируют соперника, когда у них не идёт игра, они так ломают игру», – приводит слова Мелякова пресс-служба МХЛ.

Морозов: приятно, что и посещаемость «Сириуса» растёт