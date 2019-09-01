Тренер «Локо» Меляков: канадцы провоцировали нас на грубость, ломали игру

Главный тренер «Локо» Игорь Меляков прокомментировал итоги финального матча со сборной Альберты (3:0) на Кубке мира среди молодёжных команд.
«У нас была задача победить, волнение, конечно, присутствовало. В финальном матче мы сыграли по плану, в концовке действовали уже по счёту.
Два матча с Альбертой получились совершенно разными. Если в первом матче нервозная обстановка на ребятах сказалась негативно, то сегодня мы начали неплохо, но удаления немного нас выбили из колеи, и мы отдали сопернику инициативу. Думаю, ключевым моментом стало меньшинство 3 на 5, в котором мы смогли отбиться. После этого окончательно поверили в свои силы и смогли дожать соперника под контролем.
Сегодня было очень много грубости, это нормально при игре с канадцами. Уверяю, провокации были не с нашей стороны – наоборот, я старался оградить своих ребят от подобных действий. Я лично уделил внимание этой теме, всё время эту тему поднимали, напоминали. Но хоккей-то молодёжный, потому несколько раз сдержаться не получилось.
Я говорил ребятам, что это оружие канадцев: они провоцируют соперника, когда у них не идёт игра, они так ломают игру», – приводит слова Мелякова пресс-служба МХЛ.
- 1 сентября 2019
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:04
-
08:00
-
01:53
-
00:50
-
00:28
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:59
-
22:27
-
21:59
-
21:25
-
20:56
-
20:19
-
19:44
-
19:11
-
18:49
-
18:14
-
17:56
-
17:35
-
17:20
-
16:43
-
16:07
-
15:42
-
15:10
-
14:55
-
14:21
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
12:42
-
12:10
-
11:58