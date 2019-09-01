Pro Hockey Rumours: кажется, какая-то команда НХЛ даст шанс Бурдасову

Автор североамериканского издания о хоккейных слухах Pro Hockey Rumours Гэвин Ли поделился размышлениями о будущем нападающего Антона Бурдасова, чьи агенты пытаются трудоустроить россиянина в НХЛ.

«КХЛ является одним из источников, где клубы НХЛ могут найти себе дополнительное усиление, поэтому составы российских команд постоянно изучаются. Бурдасову не нужно быть новым Артемием Панариным, но если он сможет играть на уровне НХЛ, то за ним будут следить с интересом.

Он выступает в КХЛ уже 10 сезонов, но до прошлого года ни разу не забивал больше 17 голов за чемпионат — он известен в основном сильным кистевым броском. Как и с любым хоккеистом, не выступающим в НХЛ, нет возможности узнать, будет ли он полезен. Но, кажется, какая-то команда собирается дать ему шанс», — отмечает Ли.