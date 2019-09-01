Вайсфельд: заявление «Адмирала» — такое дилетантство, что стыдно читать

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал заявление «Адмирала» о заключении контракта с Владимиром Бутузовым, несмотря на сопротивление агента.

«Заявление «Адмирала» относительно Шуми Бабаева — это такое дилетантство, что стыдно читать. Я говорю о контракте с Бутузовым? Да, что Бабаев выставлял одни условия, а они подписали напрямую с игроком на значительно меньших условиях. Они это представляют, как будто совершили подвиг и переиграли агента.

Жизнь сегодня не заканчивается. Завтра у Бабаева будет ещё пять игроков, которым будет всё равно где играть – в «Адмирале», Хабаровске или «Спартаке». Естественно, «Адмирал» будет последней командой, куда они пойдут. Кроме того, другие агенты, посмотрев на эту ситуацию и поняв, что с ними могут сделать то же самое, будут рассматривать «Адмирал» в последнюю очередь.

Агент и клуб — всегда конфликт интересов, это нормально. Но это нельзя выносить в публичную плоскость. Бывает, ты ругаешься с агентом по поводу какого-то одного игрока, а завтра подписываешь контракт с другим его клиентом, и нельзя переносить отношения с одного игрока на всех клиентов этого агента», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».