Вайсфельд: заявление «Адмирала» — такое дилетантство, что стыдно читать

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал заявление «Адмирала» о заключении контракта с Владимиром Бутузовым, несмотря на сопротивление агента.
«Заявление «Адмирала» относительно Шуми Бабаева — это такое дилетантство, что стыдно читать. Я говорю о контракте с Бутузовым? Да, что Бабаев выставлял одни условия, а они подписали напрямую с игроком на значительно меньших условиях. Они это представляют, как будто совершили подвиг и переиграли агента.
Жизнь сегодня не заканчивается. Завтра у Бабаева будет ещё пять игроков, которым будет всё равно где играть – в «Адмирале», Хабаровске или «Спартаке». Естественно, «Адмирал» будет последней командой, куда они пойдут. Кроме того, другие агенты, посмотрев на эту ситуацию и поняв, что с ними могут сделать то же самое, будут рассматривать «Адмирал» в последнюю очередь.
Агент и клуб — всегда конфликт интересов, это нормально. Но это нельзя выносить в публичную плоскость. Бывает, ты ругаешься с агентом по поводу какого-то одного игрока, а завтра подписываешь контракт с другим его клиентом, и нельзя переносить отношения с одного игрока на всех клиентов этого агента», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».
- 1 сентября 2019
-
13:56
-
13:35
-
13:15
-
12:56
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:49
-
08:04
-
08:00
-
01:53
-
00:50
-
00:28
- 31 августа 2019
-
23:52
-
23:26
-
22:59
-
22:27
-
21:59
-
21:25
-
20:56
-
20:19
-
19:44
-
19:11
-
18:49
-
18:14
-
17:56