Епанчинцев: самое главное — это то, что есть работа, которая остаётся любимой

Главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал возвращение в ВХЛ после работы со «Спартаком» в КХЛ.

«Самое главное — это то, что есть работа, которая остаётся любимой. Неважно, где эта работа — в КХЛ или в ВХЛ. Самое интересное — есть новый вызов, он необходим. Царит рабочая обстановка, готовимся к чемпионату. Мне здесь всё знакомо, ничто не ново. Любая работа требует от тебя каких-либо жертв, приложенных усилий, стараний. В любых аспектах этой работы. Независимо от того, в каком амплуа и в каком месте ты ее выполняешь. Работа есть работа, и мы к ней относимся очень серьёзно.

Ощущаю ли себя топовым тренером для ВХЛ? Нет, топовым я себя не ощущаю. Естественно, какой-то определенный опыт появился за эти два сезона. Но чтобы относить себя к топовому уровню — конечно, нет. Тренеры — это очень непростой род. Неважно, в детском ты хоккее работаешь, с юниорской сборной или в какой-то из профессиональных лиг. Тренерская доля настолько нелегка, что твой опыт может в любой момент перестать что-либо значить. Потому что новый сезон — новый вызов», — цитирует Епанчинцева официальный сайт ВХЛ.