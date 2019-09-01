За сутки до матча двух худших команд предсезонки КХЛ проданы все 15 тыс. билетов

На первый матч минского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги не осталось билетов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Вместимость «Арены-Минск» составляет 15 086 мест.

Первый матч в новом сезоне минское «Динамо» проведёт уже в понедельник, 2 сентября. На домашней арене минчане примут нижнекамский «Нефтехимик», начало — в 19:10 мск.

Хоккеисты белорусского клуба в межсезонье проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.