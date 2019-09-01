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Хартли: расстроен, что люди выдумывают слухи об уходе Щербака

Хартли: расстроен, что люди выдумывают слухи об уходе Щербака
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с ЦСКА (3:1) прокомментировал информацию в прессе о том, что омский клуб может расторгнуть контракт с нападающим Никитой Щербаком.

«Информация о том, что с Щербаком могут расторгнуть контракт, это всё пустые слухи. Он отличный молодой игрок. Мы здорово поговорили, у нас отличные отношения. За последние несколько лет играл не так много, как хотелось бы. Сейчас ему надо получить уверенность, которая важна в нашем деле.

Я расстроен информацией в прессе о том, что мы хотим продать игрока. Если есть новости — мы их объявляем. Если нет, то я не знаю, зачем люди выдумывают разные слухи. Мы хотим, чтобы Щербак снова получал удовольствие от игры. Это не такой быстрый процесс. Но это моя работа, и я буду её делать», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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