Голкипер СКА Кочетков одержал первую победу в КХЛ

«Металлург» выяснял отношения со СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 3:1 в пользу «армейцев».



Голкипер питерского клуба Пётр Кочетков одержал первую победу в КХЛ. В предыдущем сезоне 20-летний вратарь провёл две игры в составе ХК «Сочи» и потерпел два поражения. В этих матчах он отражал 91,1 % бросков и пропустил 2,57 шайбы в среднем за игру.



Гости открыли счёт на последней минуте первого периода после того, как Давид Рундблад реализовал численный перевес. «Магнитка» восстановила равновесие в середине второго игрового отрезка стараниями Брэндона Козуна, отличившегося в формате «5 на 4». В концовке периода «армейцы» вернули себе лидерство благодаря Наилю Якупову, реализовавшему большинство. На последних минутах матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв.

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство «Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.