Карпухин: молодые защитники «Трактора» выглядели свежо и не уступали сопернику

Защитник «Трактора» Илья Карпухин поделился мнением об игре с «Витязем» (2:4). В этом матче хоккеисту челябинского клуба удалось отметиться заброшенной шайбой.



«Чего не хватило, чтобы сравнять счёт? Голов. Понравился второй период, много бросков наносили, подвела реализация. Жёсткая игра «Витязя»? Рабочий момент, соперник прибавил в агрессии.



Недопонимание в начале игры? Первый матч, нервничали, была трясучка, должны были раньше выходить из этого состояния.



Что касается травм в обороне, то сегодня было много молодых ребят, семь защитников младше 30 лет, молодая оборона, которая выглядела довольно свежо и не уступала сопернику. Что сказал тренер? Останется в раздевалке», — передаёт слова Карпухина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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