11 крутых звеньев, собранных в КХЛ за лето. Будет, на что посмотреть

В КХЛ завершилось межсезонье, «летний» чемпион определён, а на носу новый чемпионат. Контрольные игры и турниры создали определённое впечатление от клубов лиги, задали вектор ожиданий хотя бы на начало регулярки. При этом главные тренеры нещадно экспериментировали с составами, активно ставили молодёжь, но к последним играм предсезонки многие определились с сочетаниями звеньев. Предлагаем вам список самых интересных новых троек клубов КХЛ, которые, возможно, будут разрывать лигу уже в сентябре.

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Дарзиньш – Улльстрём – Редлихс («Динамо» Рига)

Рижское «Динамо» здорово показало себя во время контрольных матчей, и теперь не терпится посмотреть на эту команду в официальных играх. Неужели латвийский клуб сможет-таки вернуться к своему же уровню времён первых сезонов КХЛ? Во всяком случае, предпосылки для этого есть. Гиртс Анкипанс сумел создать мощное ударное звено, на которое, очевидно, и будет сделана главная ставка.

Пока что Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Давид Улльстрём делают всё, чтобы в Риге не жалели о вероятной потере Линуса Виделля. Шведский центрфорвард с богатым опытом игры в КХЛ здорово вписался к двум старожилам «Динамо», и сейчас не скажешь, что 34-летний Дарзиньш и 35-летний Редлихс находятся на закате карьеры. Впрочем, Лаурис блистал и в прошлом сезоне (44 очка в 62 матчах), а теперь просто поддерживает эту планку.

Латвийско-шведская тройка «Динамо» хороша и в равных составах, и в большинстве. На домашнем Кубке ЛЖД Дарзиньш, Улльстрём и Редлихс ни разу не ушли со льда без набранных очков, внеся главный вклад в победу рижан на турнире. Отметим, что посильную помощь форвардам оказывает потенциально лучший защитник-диспетчер сезона Бен Маршалл, а при розыгрыше лишнего спецбригаду образует Картер Эштон. Сейчас кажется, что удаления в игре с рижским «Динамо» будут чреваты большими проблемами для любой команды.

Петерссон – Шипачёв – Яшкин («Динамо» Москва)

Строго говоря, такое сочетание не провело в форме «Динамо» ещё ни минуты: Яшкин приехал в расположение клуба совсем недавно, а Петерссон на последние игры бело-голубых не попадал в состав. Но мы просто не можем не упомянуть в обзоре потенциально лучших звеньев сезона это трио. Да, Яшкин оказался не совсем готов физически, и Владимир Крикунов пока не может гарантировать, что именно он будет выступать с Петерссоном и Шипачёвым. Но этого требует элементарная логика. Миниатюрный шведский бомбардир сгодится на замену Дмитрию Кагарлицкому, а Яшкин подходит на роль того самого недостающего третьего в лидирующее сочетание, которого «Динамо» безуспешно искало в прошлом сезоне.

Вероятно, для приведения себя в нужную Крикунову форму русскому чеху придётся экстерном потаскать баллоны, но в звене с двумя признанными в КХЛ мастерами рано или поздно должен появиться именно он. Габаритный краёк, не лишённый креатива и голевого чутья – то, что нужно для Петерссона и Шипачёва. Лучший российский центрфорвард в КХЛ сможет поставить набор очков на поток для своих интернациональных партнёров, так что Петерссона и Яшкина вполне стоит ждать на вершине снайперских рейтингов.

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Санников – Ландер – Ратти («Локомотив»)

Кому-то покажется, что не хватавший никогда звёзд с неба Степан Санников лишний в этом звене, но вот у Крэйга Мактавиша другое мнение. А ему уж точно виднее. Трудоспособный и невероятно командный Санников с удовольствием выполнит огромный объём черновой работы и потаскает рояль для Ландера и Ратти, у которых будут развязаны руки для творчества. Помните, как здорово на ЧМ-2019 такое распределение обязанностей работало в звене Гусев – Анисимов – Кучеров. Почему бы и в «Локомотиве» не создать тройку из разноплановых хоккеистов, которые будут друг друга с успехом дополнять?

В способностях Ландера после двух сезонов в «Ак Барсе» мы не сомневаемся, Ратти уже зарекомендовывает себя неплохим снайпером. Эта связка наигрывается Мактавишем с первых летних матчей и неплохо работает. При этом отметим, что вариант с Санниковым, безусловно, черновой. В последних играх в первое звено канадский специалист ставит именно Степана, но там же пробовался, например, и Егор Аверин. Не будем забывать и про Стефана Да Косту, сыгравшего всего одну игру в межсезонье – француз вполне может вернуться именно в ударное сочетание «железнодорожников».

Ткачёв – Лехтеря – Плотников (СКА)

Пока Алексей Кудашов думает, в каком сочетании будет наиболее продуктивно выглядеть Дмитрий Кагарлицкий, главному тренеру СКА и сборной России должно греть душу сочетание Ткачёв – Лехтеря – Плотников. Вряд ли сейчас будет правильно рассуждать о том, насколько Ткачёв заменит для СКА Гусева, а Лехтеря – Дацюка. Масштаб фамилий, конечно, совсем другой, но вместе эти парни чувствуют себя вполне комфортно.

На провальном для питерцев Sochi Hockey Open они стали лучшим звеном турнира, набрав на троих в четырёх матчах 12 очков. Ткачёв и Лехтеря разрывали оборону соперников хитрыми комбинациями, а Плотников выступал в роли энерджайзера и силовика, умеющего грамотно сыграть в подыгрыше. В Санкт-Петербурге эта тройка выглядела уже не столь ярко, но в преддверии сезона именно это сочетание выглядит самым сыгранным и опасным у СКА. Возможно, потом выяснится, что Ткачёв – слишком ленивый, а Лехтеря не подходит на роль центра для топ-команды. Но на предсезонке парни из первой тройки СКА, делали всё, чтобы снять с себя эти ярлыки.

Ткачёв – Лехтеря – Плотников (СКА) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Крикунов – Росен – Стрёмвалль (ХК «Сочи»)

Южане хорошо проявили себя в предсезонных матчах, но больше всего «Сочи» удивили слаженной и поставленной командной игрой. Если кто и выстреливал у «леопардов», так это молодые Андрей Алтыбармакян и Степан Старков, которым положено биться за место в основном составе. Но всё-таки хочется авансом выделить первую тройку «сочинцев», в которой с Робертом Росеном и Мальте Стрёмваллем будет выходить Илья Крикунов.

Летом это сочетание выглядело сыровато и не тащило за собой команду, но на длинной дистанции регулярки Сергею Зубову нужны будут лидеры, и кандидатуры на эти роли очевидны. Главный бомбардир «Сочи» в прошлом сезоне Росен, лучший игрок чемпионата Финляндии Мальте Стрёмвалль, а также опытный Илья Крикунов, который свой лучший хоккей в карьере показывал именно в составе «леопардов». Если ставка на этих ребят не сыграет, то у южан могут быть большие проблемы.

Секач – Вей – Григоренко (ЦСКА)

После подписания «армейцами» Иржи Секача было очень любопытно, куда его определит Игорь Никитин, учитывая, что в межсезонье ЦСКА не покинул ни один из ключевых форвардов. Оказалось, что место для чеха наставник красно-синих подыскал в первой тройке клуба, из которой Секач подвинул Капризова. Но вряд ли стоит говорить о том, что Кирилла задвигают. Во-первых, через год Капризов в числе первых должен уехать из ЦСКА в НХЛ, и Никитин, возможно, уже сейчас просчитывает этот вариант. Во-вторых, Капризов – достаточно универсальный игрок, в прошлом плей-офф он вообще выходил в звене с «ролевиками», а уж с Андреем Светлаковым и Константином Окуловым не только не потеряется, но и образует забойное звено, способное конкурировать с номинально первой тройкой. В-третьих, ничто не помешает Никитину вернуть своего лучшего снайпера обратно, если у Секача с Григоренко и Веем что-то пойдёт не так.

Вей – Григоренко (ЦСКА) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Но должно пойти, ведь все трои – игроки высочайшего класса по меркам КХЛ. Канадский центрфорвард ещё в прошлом сезоне нашёл должную химию с Григоренко, а экс-лидер «Ак Барса» Секач добавит в это звено пробивной мощи, хитрых ходов и, самое главное, забитых голов. С этим у Иржи никогда не было проблем.

Доус – Мацек – Секстон («Автомобилист»)

Вообще, выделять ударное звено у «Автомобилиста» сейчас – довольно рискованное дело. В клубе из Екатеринбурга топ-форвардов наберётся практически на три тройки, но травмы Анатолия Голышева и Павла Дацюка внесли свои коррективы. Андрей Мартемьянов пробовал различные комбинации с Джеффом Плэттом, Найджелом Доусом, Бруксом Мацеком, Дэном Секстоном и Питером Холландом, и, уверен, ещё не раз переиграет всё по ходу сезона. Но пока наиболее перспективным выглядит именно сочетание Доус – Мацек – Секстон.

В этом интернациональном звене натурализованного казахстанца Доуса и американца Секстона, способных набирать по 60-70 очков за сезон, должен здорово дополнить немец Мацек. Это универсальный и мастеровитый форвард с крутой статистикой в немецком чемпионате и АХЛ способен сыграть и на фланге, и в центре – Мартемьянов уже пользовался этим. В «Автомобилисте» Брукс пока показывает себя больше в роли снайпера (6 шайб в семи матчах), и в таком качестве Мацек выглядит отличной заменой Стефана Да Косты.

Галиев – Ткачёв – Зарипов («Ак Барс»)

Вообще, первым звеном казанцев считается легионерская тройка, но пока у экс-игроков «Барыса» Мэттью Фрэттина и Патриса Кормье не образовалось должной химии с Джастином Азеведу. Канадцы «Ак Барса» летом были практически безобидны для соперников, чего не скажешь о сочетании Галиев – Ткачёв – Зарипов. Именно они стали лучшими нападающими «Ак Барса» на обоих предсезонных турнирах.

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В том, что эти три форварда разыгрались на предсезонке нет ничего удивительного. В «Ак Барсе», как известно, сменился главный тренер, и не секрет, что все трое испытывали проблемы в отношениях с предыдущим наставником. Под руководством Зинэтулы Билялетдинова Галиев, Ткачёв и Зарипов не играли в одном звене, но каждый из них явно чувствовал себя не в своей тарелке в последнем сезоне. Приход Дмитрия Квартальнова, очевидно, раскрепостил этих парней. Зарипов переживает очередную молодость, раздавая передачи своим более молодым партнёрам, а Галиев и Ткачёв, освободив Даниса от черновой работы, пашут на обеих сторонах площадки. Командная игра этого звена пока приносит результат, и если так пойдёт и дальше, то скоро мы забудем про игровой кризис, о котором в отношении одного из самых талантливых российских центров и лучшего снайпера Кубка Гагарина-2018 в прошлом сезоне не говорил только ленивый.

О’Делл – Расмуссен – Козун («Металлург»)

Именно в таком виде рассчитывал наигрывать ударное сочетание «Магнитки» Йозеф Яндач, но планы чешскому наставнику спутала травма шведского центра. В августе через звено с О’Деллом и Козуном прошло немало кандидатов, Эрик иногда занимал позицию центра, и несколько рабочих запасных вариантов у Яндача появилось. Но он наверняка попробует вернуться к первоначальной модели, после выздоровления Расмуссена.

Впрочем, О’Делл и Козун должны зажечь в любом случае. Брэндон давно показал себя неплохим снайпером, и в менее жёстких, чем в Ярославле с Квартальновым, схемах Яндача ему будет полегче. Тем более, в одном звене с ним будет играть опытный партнёр, экс-лидер ХК «Сочи», умеющий и здорово отдать, и вовремя забить. Добротному центру Расмуссену по силам связать двух классных крайков и образовать одно из сильнейших звеньев во всей КХЛ.

Впрочем, если у этого сочетания не получится, то в него всегда можно добавить Сергея Мозякина, а О’Делла поставить в центр – ему не привыкать. Что касается главного русского бомбардира, то и в 38 лет он способен вывести на новый уровень практически любого партнёра. Звено Мозякин – О’Делл – Козун наигрывалось Яндачем на домашнем турнире, видимо регулярку оно начнёт именно в таком составе.

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Умарк – Маннинен – Хартикайнен («Салават Юлаев»)

«Салават» потерял важную часть своего суперзвена – Йоонас Кемппайнен перебрался в Санкт-Петербург – но тут же нашёл замену. Сакари Маннинен показал себя в «Йокерите» универсальным и интересным хоккеистом и привлёк внимание уфимцев. Если сравнивать Кемппайнена и Маннинена, то второй выглядит предпочтительнее: Сакари более мобильный и разноплановый игрок. Но у Кемппайнена был большой плюс – он уже был здорово сыгран с Умарком и Хартикайненом, а Маннинену это только предстоит сделать. Если получится, то первое звено «Салавата» станет ещё круче.

По предсезонке делать выводы о будущем уфимских лидеров не получается. Теэму Хартикайнен провёл за «Салават» летом всего две игры, и это слишком маленькая выборка. Но с индивидуальной результативностью у шведа и финнов из столицы Башкортостана по-прежнему всё в порядке. Осталось подшлифовать взаимопонимание, но на это у «Салавата» есть целая регулярка.

Гика – Седлак – Кэлоф («Трактор»)

Прежний «Трактор» в новом сезоне мало кто узнает, и дело здесь не только в смене большей части игроков. Руководство, тренерский штаб, общая атмосфера – в Челябинске пока всё великолепно. Но на лёд будут выходить всё же хоккеисты, и стать ударной тройкой Петериса Скудры, похоже, суждено сочетанию Гика – Седлак – Кэлоф. С последним вы уже знакомы: в прошлом сезоне канадец выступал за «Торпедо» и стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородцев. Гика и Седлак для КХЛ пока ноунеймы, но у них есть все шансы быстро войти в пул иностранных звёзд.

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Седлак, например, последние три сезона провёл в «Коламбусе» без ссылок в фарм-клуб. Звёзд с неба не хватал и выходил в минорных звеньях, но для КХЛ это отличный уровень. Гика в прошлом чемпионате НХЛ выходил на лёд в форме «Вегаса», но большую часть времени провёл в АХЛ, где набил отличную статистику. Двух чехов Скудра наигрывает вместе, и эта связка пока работает на благо команды. Вряд ли неприхотливому Кэлофу, недавно присоединившемуся к команде, будет трудно раскрыться с Гикой и Седлаком, но если у канадца что-то пойдёт не по плану, то его заменит соотечественник Томас, к которому в Челябинске уже привыкли.