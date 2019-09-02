Кудашов: Бенгтссон получил травму и пропустит какое-то время

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (3:1).



«Сложная, жёсткая игра, мощный соперник, настырный. Но проявили командные действия, вся команда действовала как единое целое, забили хорошие голы в большинстве, в обороне надёжно сыграли. Был, конечно, сумбур, потому что это первая игра, но ещё раз повторюсь — боевая. Мы довольны победой и тем, как играла команда.



Довольны игрой в неравных составах, выиграли. Два гола в большинстве забили, один пропустили. При таком количестве удалений я думаю, что доволен. Всегда есть, куда улучшать, были моменты, которые могли ещё реализовать.



Состояние Бенгтссона? Он получил травму и какое-то время пропустит.



Что касается размера площадки, то правильнее спросить у игроков — это они играли. Но не сильно он отличается от нашего канадского, на котором мы проводили последние игры и турниры. Финский и канадский не сильно отличаются», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Металлурга».

Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство «Армейцы» отлично разыгрывают лишнего даже без Никиты Гусева, а Владимир Ткачёв снова забил.