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Кудашов: Бенгтссон получил травму и пропустит какое-то время

Кудашов: Бенгтссон получил травму и пропустит какое-то время
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итоги выездного матча с «Металлургом» (3:1).

«Сложная, жёсткая игра, мощный соперник, настырный. Но проявили командные действия, вся команда действовала как единое целое, забили хорошие голы в большинстве, в обороне надёжно сыграли. Был, конечно, сумбур, потому что это первая игра, но ещё раз повторюсь — боевая. Мы довольны победой и тем, как играла команда.

Довольны игрой в неравных составах, выиграли. Два гола в большинстве забили, один пропустили. При таком количестве удалений я думаю, что доволен. Всегда есть, куда улучшать, были моменты, которые могли ещё реализовать.

Состояние Бенгтссона? Он получил травму и какое-то время пропустит.

Что касается размера площадки, то правильнее спросить у игроков — это они играли. Но не сильно он отличается от нашего канадского, на котором мы проводили последние игры и турниры. Финский и канадский не сильно отличаются», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Металлурга».

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