Скудра: Бэйлен выбыл не на пару дней, у него неприятное повреждение

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился эмоциями после матча с «Витязем» (2:4).



«Витязь» был хорош, команда здорово выглядела, в принципе, к этому и готовились. Первый период немного робко начали, качество паса оставляет желать лучшего, для нас это основная проблема, очень много брака у нас. Второй период мы неплохо провели, в паре ключевых моментов не смогли забить, реализация подвела, нужно использовать свои шансы.



Не было желания заменить Демченко? Мы только начинаем, не будем делать поспешных выводов. Хоккей — командная игра, нам нужно было впереди свои шайбы забрасывать, было бы легче. Малыхин заболел, ничего серьёзного, Бэйлен получил неприятное повреждение, травма однозначно не на пару дней.



Молодые защитники? Мы смотрим на качество игры, отталкиваемся от ситуации, которая на льду. Да, они ошибаются, но мы будем доверять нашим молодым ребятам. Попов и Глинкин? Они выходят вместе в большинстве. Бородкин? Не проходит в состав.



Неровное начало первого и третьего периодов? Сегодня нам противостоял очень хороший противник, было очень много стыков, плотности — страдала игра с шайбой, и из-за этого сыграли не так, как мы хотели. Во втором периоде получалось чуть лучше — ближняя скамейка, больше пространства, поэтому и моменты появились.



Не слишком рискованно заявлять двух молодых защитников? Это не страшно, мы понимали, какой будет матч, какое серьёзное давление «Витязь» оказывает. Бэйлена потеряли — в итоге, использовали всех защитников.

Когда сыграет Сергиенко? Оценим состояние игроков, качество игры некоторых ребят, разберем игру и решим, кто сыграет в следующем матче. После игры обозначили пару моментов, которые на поверхности, уже сейчас начинается подготовка к следующему матчу», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.