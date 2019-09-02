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Московское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Торпедо»

Московское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.

Гости открыли счёт на 3-й минуте стараниями Джордана Шрёдера, но подопечным Владимира Крикунова потребовалось всего 11 секунд, чтобы восстановить паритет — отличился Вадим Шипачёв. Спустя ещё три минуты Андре Петерссон вывел бело-голубых вперёд, отличившись в формате «5 на 3». Во втором игровом отрезке Вячеслав Кулёмин укрепил преимущество московского клуба, забросив шайбу в меньшинстве. Чарльз Дженовей сократил отставание в счёте до минимума, но на большее остей не хватило.

4 сентября московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками, а команда Дэвида Немировски в этот же день встретится с рижским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Шрёдер (Жафяров, Хауден) – 02:34' (5x4)   1:1 Шипачёв – 02:45' (5x5)   2:1 Петерссон (Хиетанен, Шипачёв) – 05:46' (5x3)   3:1 Кулёмин – 29:07' (4x5)   3:2 Дженовей (Жафяров) – 51:09' (5x4)
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