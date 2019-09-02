Московское «Динамо» одержало волевую победу в матче с «Торпедо»

Московское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.



Гости открыли счёт на 3-й минуте стараниями Джордана Шрёдера, но подопечным Владимира Крикунова потребовалось всего 11 секунд, чтобы восстановить паритет — отличился Вадим Шипачёв. Спустя ещё три минуты Андре Петерссон вывел бело-голубых вперёд, отличившись в формате «5 на 3». Во втором игровом отрезке Вячеслав Кулёмин укрепил преимущество московского клуба, забросив шайбу в меньшинстве. Чарльз Дженовей сократил отставание в счёте до минимума, но на большее остей не хватило.



4 сентября московское «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками, а команда Дэвида Немировски в этот же день встретится с рижским «Динамо».