Крикунов — об Индрашисе: бывает, что доиграешь матч, а на утро — всё, приехали

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о матче с «Торпедо» (3:2).



«Вообще, могу сказать, что хорошо, что мы выиграли. Результат сегодня важнее самой игры. Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы привыкнуть к этой площадке. Тренировались три дня, всё было нормально. Началась игра – пошла суета. Или так хотели хорошо сыграть, что переволновались. Но я даже не знаю, вроде бы опытные ребята, из молодых только Муранов и Круглов. Ну, поволновались вы один период, дальше играть надо было. А мы до самого конца не могли прийти в себя.



Не ёкнуло ли сердце, когда Индрашиса ударили в голову? Да честно говоря, я думал, что он закончил. Но ничего — ему зашили нос, и он вышел. Посмотрим, что завтра с ним будет. Бывает так, что доиграешь матч, а наутро — всё, приехали. Посмотрим.



Пока нас устраивает игра первой тройки нападения. Мы только-только все тройки собрали, тяжеловато им сегодня было.



Почему отказались от варианта с четырьмя форвардами в первой спецбригаде? Да потому что его ещё найти надо. С Афиногеновым всё нормально. У нас сейчас все здоровы, увидите его ещё», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.