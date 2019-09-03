Впервые в истории КХЛ в составе «Салавата» оказалось два игрока младше 18 лет

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 3 сентября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В заявку уфимской команды на матч попали двое обладателей Кубка Гретцки/Глинки — 17-летний защитник Шакир Мухумадуллин и 17-летний форвард Родион Амиров. Впервые в истории КХЛ в составе «Салавата» оказалось два игрока младше 18 лет. Ранее за 12 лет выступления в КХЛ «Салават» использовал только одного «масочника». В сезоне-2008/09 четыре матча отыграл защитник Кирилл Полозов.

На предсезонке Амиров стал лучшим снайпером в команде Николая Цулыгина, отметившись пятью заброшенными шайбами.