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Впервые в истории КХЛ в составе «Салавата» оказалось два игрока младше 18 лет

Впервые в истории КХЛ в составе «Салавата» оказалось два игрока младше 18 лет
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 3 сентября, начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В заявку уфимской команды на матч попали двое обладателей Кубка Гретцки/Глинки — 17-летний защитник Шакир Мухумадуллин и 17-летний форвард Родион Амиров. Впервые в истории КХЛ в составе «Салавата» оказалось два игрока младше 18 лет. Ранее за 12 лет выступления в КХЛ «Салават» использовал только одного «масочника». В сезоне-2008/09 четыре матча отыграл защитник Кирилл Полозов.

На предсезонке Амиров стал лучшим снайпером в команде Николая Цулыгина, отметившись пятью заброшенными шайбами.

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И не надо сравнивать его с Шэном. Этот пробьётся в основу «Салавата Юлаева» даже без статуса лимитчика.
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