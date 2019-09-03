Заварухин: сегодня у «Сибири» уже было движение, форварды забили свои голы

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после матча с «Амуром» (2:1) оценил физическое состояние своей команды.



«Насколько готов к старту сезона Йокипакка? Это первая его игра, я не хочу его оценивать даже. Он выглядел, в принципе неплохо, но знаю, что он может еще лучше. Сыграл на определенном хорошем уровне.



Довольны ли функциональным состоянием команды? Никогда не будешь довольным функциональным состоянием команды. Все равно хочется, чтобы команда выглядела лучше. Сегодня уже было движение, нападающие забили свои голы – это плюс. Будем стараться поддерживать это, чтобы еще лучше команда выглядела физически и двигалась все три периода» – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона