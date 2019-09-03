Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Заварухин: сегодня у «Сибири» уже было движение, форварды забили свои голы

Заварухин: сегодня у «Сибири» уже было движение, форварды забили свои голы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин после матча с «Амуром» (2:1) оценил физическое состояние своей команды.

«Насколько готов к старту сезона Йокипакка? Это первая его игра, я не хочу его оценивать даже. Он выглядел, в принципе неплохо, но знаю, что он может еще лучше. Сыграл на определенном хорошем уровне.

Довольны ли функциональным состоянием команды? Никогда не будешь довольным функциональным состоянием команды. Все равно хочется, чтобы команда выглядела лучше. Сегодня уже было движение, нападающие забили свои голы – это плюс. Будем стараться поддерживать это, чтобы еще лучше команда выглядела физически и двигалась все три периода» – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» обыграла «Амур» в стартовом матче сезона
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент