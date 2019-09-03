Тангрэди: «Барыс» получил не тот результат, которого заслуживал

Нападающий казахстанского «Барыса» Эрик Тангрэди поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Адмиралом» из Владивостока (1:3).



«Если говорить лично о себе, то пока ещё адаптируюсь к новой лиге, к новой системе, хотя из-за того, что у «Барыса» стал канадский размер площадки, задача облегчается. Мне кажется, результат получился не тот, которого мы заслуживали. На мой взгляд, мы играли немного лучше соперника. Но стоит отдать «Адмиралу» должное, в большинстве они сыграли здорово, а мы — нет, нужно было реализовывать «5 на 3», не каждый матч выпадает такой «подарок» от соперника. Но впереди ещё много матчей и возможностей всё исправить» — цитирует нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Барыс» начал сезон с домашнего поражения от «Адмирала»