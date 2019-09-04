Яшкин: в НХЛ внимание уделяется не предсезонным матчам, а физической готовности

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от дебюта в КХЛ и сравнил предсезонную подготовку в КХЛ и НХЛ.

«Мы выиграли, это главное. Мы неплохо начали, получили очень много возможностей при игре в большинстве. Уже тогда надо было забивать побольше. Потом соперник немного подтянулся к нам, стал действовать получше, да и мы совершили несколько ошибок в обороне. Надо держаться подальше от подобных вещей.

Посмотрел матч за Кубок открытия между ЦСКА и «Авангардом» — там был быстрый хоккей. Да, и у нас с «Торпедо» тоже. Конечно, будет немного сложновато привыкнуть к разному размеру площадки на разных аренах. На такой узкой коробке как у нас скорость принятия решения и реакции должна быть выше.

В НХЛ почти сразу в начале предсезонки понятно, кто будет играть в сезоне, а кто нет. Все должны приезжать в тренинг кэмп полностью готовыми. Там по сути две-три недели работы и всё – старт регулярного чемпионата. Так что внимание уделяется не столько предсезонным матчам, сколько собственной физической готовности», — цитирует Яшкина официальный сайт КХЛ.