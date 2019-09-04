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Пашков: пустой 18-тысячник в Китае на матче открытия сезона — это абсурд

Пашков: пустой 18-тысячник в Китае на матче открытия сезона — это абсурд
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о стратегии развития Континентальной хоккейной лиги.

«Вчера смотрел телеинтервью нашего замечательного вратаря Сергея Бобровского, воспитанника новокузнецкого хоккея, который рассказал, что его родной «Металлург» фактически умирает. Откровенно говоря, тяжело смириться с этой мыслью — мы на ровном месте рискуем потерять одну из ведущих хоккейных школ России.

Я считаю, здесь КХЛ нужно задуматься над тем, насколько обдуманной была её политика по сокращению лиги. «Куньлунь» скитается по Китаю и начинает сезон на пустом 18-тысячнике — а Новокузнецк не может найти место, где в низшей лиге ему играть. Печально. Наверное, сейчас китайский рынок чем-то российскому хоккею может быть интересен. Но пустой стадион в Китае на матче открытия сезона с одним из лидеров КХЛ — это какой-то абсурд», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.
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