Источник: российский клуб может вступить в чемпионат Казахстана
В следующем сезоне в чемпионате Казахстана может появиться клуб из Оренбурга, сообщает портал «Шайба.kz». Команда с одноимённым названием была создана в 2019 году и пока выступает в первенстве ВХЛ. Основные причины возможного перехода в другую лигу — логистика и более высокий уровень турнира.
В 2013 году прокопьевский «Шахтёр» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровский области отказался от своих планов из-за невозможности выполнить все требования регламента. В этом году в чемпионате Казахстана появился первый иностранный участник — фарм-клуб ташкентского «Хумо» из Узбекистана.
С 1919 по 1925 годы Оренбург был столицей Казахстана. Город расположен в 270 километрах от Актобе.
Фарм-клуб «Хумо» вступит в чемпионат Казахстана. Он тоже будет называться «Хумо»
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