Источник: российский клуб может вступить в чемпионат Казахстана

В следующем сезоне в чемпионате Казахстана может появиться клуб из Оренбурга, сообщает портал «Шайба.kz». Команда с одноимённым названием была создана в 2019 году и пока выступает в первенстве ВХЛ. Основные причины возможного перехода в другую лигу — логистика и более высокий уровень турнира.

В 2013 году прокопьевский «Шахтёр» изъявил желание выступать в чемпионате Казахстана. Однако затем клуб из Кемеровский области отказался от своих планов из-за невозможности выполнить все требования регламента. В этом году в чемпионате Казахстана появился первый иностранный участник — фарм-клуб ташкентского «Хумо» из Узбекистана.

С 1919 по 1925 годы Оренбург был столицей Казахстана. Город расположен в 270 километрах от Актобе.